En este marco, el subdirector General de Deportes y Recreación, Gustavo Hiruela, explicó que "es una alegría continuar sumando actividades deportivas a la agenda de la Dirección General de Deportes y Recreación, abrimos la convocatoria a todos los equipos de la ciudad que quieran participar de la Liga Municipal de Fútbol Femenino Infantil en las categorías: sub 15, sub 12, sub, 10, sub 8 y sub 6".

Por su parte, el director de Deporte (Distrito Centro), Gustavo Caliva, detalló que los requisitos para participar son el DNI y que habrá una reunión con los delegados el día martes 11 de julio. "Invitamos a todas las escuelas de fútbol femenino infantil y la sede principal será la Punta del Parque y esperamos que finalice a fin de año dependiendo de la cantidad de equipo que participen”, concluyó.

Inician las inscripciones para la Liga Municipal de Fútbol Femenino Infantil