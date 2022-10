Mañana se realizará la tradicional Feria de Ofrendas en el Centro Cultural Manuel Belgrano, ex Vieja Estación de Trenes en San Salvador de Jujuy . Cabe recordar que el evento se realizará desde las 8 de la mañana hasta las 21hs.

La feria será del 29 de octubre al 1 de noviembre ya que posteriormente la gente se vuelca a los cementerios por el Día de los Fieles Difuntos. “Allí van a asistir aproximadamente 100 puesteros entre los que venden flores y los puestos de comida”, adelantó el coordinador de la Secretaría.

Sobre los papeles que se les solicita a los puesteros ese día, Quiroga también remarcó que ninguno podrá trabajar sin los dos carnet: el sanitario y el de manipulación de alimentos.

“Le daremos prioridad para las ubicaciones a los puestos del cementerio que son los que trabajan todo el año y el esto será, por un lado comida y por el otro las flores, por orden de llegada”, explicó Quiroga.

Finalmente el entrevistado aclaró que aquellas personas que no cumplan con lo anterior, no podrán instalar sus puestos, pero la mercadería no será decomisada.

¿Qué significan las ofrendas?

Para muchas familias jujeñas el 2 de noviembre es un día de suma importancia, un día para volver a compartir con quienes ya no están en una mesa dedicada a sus fieles difuntos, con oraciones para que sus almas puedan llegar al cielo. En esa mesa, las ofrendas y flores comienzan a ser preparadas con anticipación.

En la mesa del día de los fieles difuntos no pueden faltar las comidas que más les gustaban a los fallecidos ni tampoco las ofrendas, que son panes realizados con masa con la que se crean diferentes figuras dedicadas a los fieles difuntos.

En un año de alta inflación como el 2021, armar estas ofrendas, sin embargo, es accesible, según relatan vendedoras de almacenes y mujeres que cada 1 de noviembre preparan estos panes en Jujuy.