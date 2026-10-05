San Salvador de Jujuy: restricciones de tránsito y estacionamiento por obras (Foto ilustrativa)

La Municipalidad de Peregrinaciones a Río Blanco: habrá cortes y operativo especial de tránsito informó que habrá restricciones al tránsito y al estacionamiento vehicular en distintas calles de la ciudad debido a obras de repavimentación y trabajos sobre el cordón cuneta. Las medidas comenzarán a regir entre este lunes 5 y martes 6 de octubre, según el sector, y afectarán principalmente a calles Alvear e Iguazú.

Restricciones en calle Alvear Por las obras de repavimentación que se realizan sobre calle Alvear, entre Lamadrid y Balcarce, se dispuso la restricción del tránsito vehicular y del estacionamiento en ese tramo. La medida comenzará a regir desde las 20 horas de este lunes 5 de octubre.

Además, a partir del martes 6 de octubre y durante aproximadamente diez días, estará restringido el estacionamiento sobre calle Alvear, desde Ramírez de Velazco hasta Senador Pérez. En este caso, la medida responde a trabajos que se realizarán sobre el cordón cuneta.

San Salvador de Jujuy: restricciones de tránsito y estacionamiento por obras (Foto ilustrativa) Corte total en calle Iguazú Otra de las modificaciones comenzará el martes 6 de octubre sobre calle Iguazú, entre Zegada y Ayacucho. En ese sector se establecerá la restricción total del tránsito y del estacionamiento vehicular debido a trabajos de repavimentación. A diferencia de las restricciones previstas en calle Alvear, en Iguazú la medida se mantendrá hasta que finalicen las obras.

Piden respetar la señalización en San salvador de Jujuy Desde la Dirección de Tránsito y Transporte solicitaron a conductores y vecinos circular con precaución, prestar atención a la señalización instalada en cada sector y respetar las indicaciones del personal que estará trabajando en la zona. Las autoridades indicaron que estas medidas buscan permitir el normal desarrollo de las obras y reducir inconvenientes en la circulación mientras duren los trabajos.

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