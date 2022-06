Santiago Arias con Dominic Miller (1).jpg Santiago Arias con Dominic Miller

“Todo andaba bien. En las pruebas de sonido todo funcionaba al primer intento, siempre. No había cables rotos y habrá habido tres acoples como mucho, juntando las dos giras. Tampoco había impuntualidad por parte de nadie, salvo la mía hasta que entendí cómo era la cosa, cuando se fueron sin esperarme un día a las 6 de la mañana en Berlín”, subrayó.

“Pude ver cómo el hecho de hacer las cosas bien influye positivamente en la música. Cuando uno valora su trabajo y el del otro, se genera una atmósfera de respeto mutuo que hace que el resultado artístico sea superior”, indicó.

Arias pudo ver a Dominic Miller bailar un caporal boliviano en un camarín de Tokio, tocado por él. También en Buenos Aires metió el bandoneón en “The Bridge”, tema que quedó fuera del último disco de Sting porque el productor del ex The Police lo desechó.

Dominic Miller - Saint Vincent | ECM Records

“La verdad es que el tema realmente no tenía nada que ver con el resto del repertorio, parece como de otro disco; el hombre tuvo razón en no incluirlo”, admite Arias, que dijo que la experiencia sumó muchísimo “por el cagazo que me generó y por el estado en el que me puso al momento de grabar. Obvio que si el tema entraba en el disco iba a estar más que contento, pero no me importó demasiado: Sting me lo pidió a mí, lo hice y le gustó, así que estoy conforme”.

“Él me pidió que toque de una forma nueva para mí”, cuenta. “Tuve que encontrar una nueva forma de tocar, de interactuar con los otros instrumentos dentro de este género que no es ni rock, ni jazz, ni clásico, ni celta, ni pop, ni country, sino que es un poco de todo eso. Y yo le metí algo que no sé bien qué es”.

Nuevo disco

Arias se formó con Dino Saluzzi, César Fránov y el “Mono” Fontana, y este mes presentó su segundo disco solista, Evocación de carnaval. “Lo engendré en la soledad de pandemia y por lo tanto es algo muy íntimo: soy yo solo, evocando”.

El nuevo disco tiene trece piezas, entre las cuales el autor destaca la epónima, porque aglutina la idea general. “Con esa música empecé a juntar melodías que estaban en mi memoria, y que me llevaban directamente a la evocación de los días y noches de carnaval: la bomba de estruendo, la melodía de la copla alegre, las anatas, la comparsa... El tema no es mío porque las melodías ya existen, yo solo armé la 'suite', si se puede decir así”.

"Como su nombre indica, la intención general del disco es una evocación de carnaval, no 'del' carnaval”, indicó, y agregó que eso significa que “en la música hay imágenes, vivencias, historias y recuerdos que tienen que ver con la energía del carnaval, pero no con el carnaval en sí mismo”.

“Creo que estar lejos me hizo resaltar en color lo que era importante para mí del carnaval: el contraste, la intensidad que emerge después de un año, cada año”, detalló el jujeño.

“Mala Macha”, otro tema que destaca el jujeño, “es una improvisación libre con la que trato de pasar por los estados del 'mala macha': la verborragia insoportable, la emoción exagerada, la euforia, los gritos, el enojo, la violencia, la ganas de pelear, de llorar, de vomitar y caer”.

Biografía

Arias ya había publicado su primer disco solista, Fuellista, gracias al segundo premio del Fondo Nacional de las Artes, que obtuvo en 2013. En el 2016 repitió con Criollo, trabajo a dúo con el guitarrista Sebastián Castro. Hoy integra La Cangola Trunca, una banda con la cual ya hizo dos discos. “Es un proyecto eterno”, subrayó.

