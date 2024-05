Se conocieron detalles escalofriantes de cómo mataron a Balton en Alto Comedero

"Hay indicios de quien podría ser, pero hasta que tengamos todo más claro recién se sabrá. Hay personas que aportaron datos y eso será muy importante para esclarecer todo. La penas no son tan altas pero esto va a depender si esta persona tiene antecedentes o no", añadió.

Embed - Andrea Szecsi - Instituto de Derecho Animal - Detalles de cómo mataron a Balton en Alto Comedero

Buscan al asesino

"Estamos ante un hecho preocupante, ante una situación de real peligro para muchos vecinos del lugar, sin duda", dijo y agregó que "es sumamente importante el aporte de todas las personas y las cámaras. Hay dos o tres lugares que tienen cámaras en el lugar que ya se hizo una inspección".

Se dice que "vieron a una persona merodeando la zona. Va a ser muy importante el aporte de toda la comunidad para poder dar con la persona que cometió semejante acto de crueldad", añadió. La abogada también indicó que la denuncia está radicada en la Comisaría 46º.

Maltrato animal: La tristeza del dueño de Balton

Eduardo Gaspar, dueño del perro, relató la trágica situación: "El sábado salió un ratito porque me llegó mercadería y cuando lo busqué no lo encontré. Empecé a mandar mensajes a todo el mundo. Era un Shar pei de menos de un año, muy buenito. Los vecinos me ayudaron a encontrarlo. Lo cuidábamos mucho. El perro jugaba con la gente de acá. Se llamaba Balton y le decían perro acordeón o arrugado".

"El domingo vinieron a avisarme que lo habían encontrado muerto en el zanjón de la zona. Fuimos y vimos que tenía cortes en la cabeza y sus patitas", explicó.

GASPAR Y ESTEVEZ - PERRO MUTILADO - TJ.mp4