Se hizo la Noche de Antofagasta en Jujuy, un espacio para fortalecer el comercio

El gobernador regional de Antofagasta , Ricardo Díaz Cortés , participó de la denominada Noche de Antofagasta en Jujuy , un encuentro que combinó gastronomía chilena, intercambio cultural y oportunidades de negocios entre ambos territorios.

Durante la jornada, el mandatario chileno destacó la importancia de fortalecer las relaciones comerciales con Jujuy , impulsar las exportaciones de productos regionales y avanzar en mejoras para agilizar los trámites en el Paso de Jama.

Durante la Noche de Antofagasta, los invitados pudieron conocer parte de la gastronomía característica del norte chileno, con productos del mar como ceviches, salmón y ostras. Sin embargo, Díaz Cortés explicó que la propuesta va más allá de un intercambio cultural y apunta a generar nuevas oportunidades económicas para productores y empresarios de ambas regiones.

“Así como ustedes tienen productos que son riquísimos, que pueden llegar a mi región, nosotros también tendríamos algunos productos, principalmente del mar, que podríamos traer hacia acá”, expresó.

Se hizo la Noche de Antofagasta en Jujuy

En ese sentido, planteó que el Corredor Bioceánico debe funcionar como una vía de intercambio comercial en ambos sentidos y no únicamente como una ruta para transportar mercadería hacia los puertos chilenos. “Casi siempre cuando hablamos del Corredor Bioceánico, hablamos de que la carga se va hacia los puertos. Bueno, pero ¿con qué se regresan los camiones? Eso es lo que estamos tratando de resolver acá. Tiene que ir y venir”, sostuvo.

El gobernador remarcó que esta integración también podría favorecer la generación de empleo y permitir que empresarios jujeños comercialicen productos chilenos, mientras productores locales acceden a nuevos mercados.

Los productos jujeños que podrían llegar a Chile

Otro de los temas abordados fue la posibilidad de facilitar la exportación de alimentos producidos en Jujuy hacia el mercado chileno. Díaz Cortés explicó que algunos productores podrían comenzar a exportar realizando modificaciones relativamente sencillas en la preparación y presentación de sus productos, siempre que cumplan con las exigencias sanitarias correspondientes.

Como ejemplo mencionó las papas, las frutillas y algunos productos cárnicos, que podrían requerir procesos específicos para ingresar a Chile. “Las frutillas quizás tienen que viajar congeladas, algunas carnes quizás se tienen que sellar al vacío. Con esos pequeños cambios, tú puedes ir generando productos ya de exportación”, indicó. Para el mandatario, el objetivo es que los productores jujeños puedan ampliar sus posibilidades comerciales y convertirse también en exportadores.

Buscan agilizar los trámites en el Paso de Jama

Uno de los anuncios más importantes estuvo relacionado con la necesidad de mejorar la circulación por el Paso de Jama, el principal vínculo terrestre entre Jujuy y la región chilena de Antofagasta.

Díaz Cortés confirmó que conversó con Carlos Sadir sobre posibles inversiones para reducir los tiempos de espera y facilitar el tránsito de turistas y transportistas. “Estábamos hablando recientemente con Carlos sobre cómo agilizamos el Paso de Jama y cómo podríamos atraer algunas inversiones que permitan un ingreso mucho más rápido”, señaló.

El gobernador chileno sostuvo que existe interés en avanzar con estas mejoras, aunque aclaró que todavía deben analizarse las alternativas antes de realizar anuncios concretos. “Lo que tenemos que ver es cómo hacemos que este corredor sea una buena experiencia y sea una experiencia agradable para la gente que quiere ir a disfrutar”, afirmó.

Cerca de 50 empresarios chilenos participan de la ExpoJuy

La visita del gobernador de Antofagasta también estuvo acompañada por una importante delegación empresarial que participará de la ExpoJuy 2026 y de diferentes rondas de negocios con representantes del sector privado jujeño. “Vinieron conmigo alrededor de 50 empresarios chilenos que van a estar en la ExpoJuy y también van a hacer ruedas de negocios para empezar a vincularse con empresarios jujeños”, explicó.

Se hizo la Noche de Antofagasta en Jujuy

Díaz Cortés confirmó, además, que aprovechó su visita para reunirse con los gobernadores de Jujuy y Salta, con quienes avanzó en una agenda vinculada a la integración regional. Según adelantó, ambos mandatarios fueron convocados a participar de un foro subnacional previsto para noviembre, donde se buscará continuar trabajando sobre el desarrollo del Corredor Bioceánico.

La gastronomía y el turismo, otras oportunidades de integración

Además del intercambio comercial, el gobernador chileno destacó el potencial turístico del corredor que conecta a Jujuy con Antofagasta, especialmente por los paisajes, la historia y la riqueza cultural de ambas regiones. Consideró que el turismo gastronómico podría convertirse en otra actividad capaz de fortalecer los vínculos entre los territorios y generar nuevas oportunidades económicas.

En ese contexto, la Noche de Antofagasta permitió presentar productos tradicionales de Chile y promover el acercamiento entre empresarios, autoridades y representantes del sector turístico. El encuentro dejó planteada una agenda de trabajo que incluye exportaciones, inversiones, turismo y mejoras en la conectividad, con el objetivo de fortalecer las relaciones económicas entre Jujuy y el norte chileno.