Se realiza el encuentro de colectividades "Sabores del Mundo" en el Cabildo

Desde las 12 hasta las 20 horas, la gente podrá deleitarse con platos típicos, música, danzas y manifestaciones culturales de países de todos los continentes.
"Sabores del Mundo” propone un recorrido gastronómico y artístico que permitirá conocer más sobre las costumbres y expresiones de cada colectividad participante. Los visitantes podrán disfrutar de un ambiente familiar, con stands de comida internacional, presentaciones artísticas y actividades participativas que reflejan la unión entre los pueblos a través de la cultura.
"Hace 6 años vivo en Jujuy, conocí un jujeño en Barranquilla y me vine para acá. Ofrecemos nuestra popular limonada y las arepas rellenas de carne o huevo que son muy tradicionales en nuestro pueblo", dijo en diálogo con TodoJujuy.com una de las participantes del evento que con mucha emoción representa a su país.
Por otra parte, una venezolana destacó que "hace 11 años vivo en Abra Pampa, soy periodista y así conocí a mi esposo. Estamos acá gracias a una oportunidad laboral y preparamos ricas arepas venezolanas, empanadas y chicha al estilo venezolano".