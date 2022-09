Subsidios.. Segmentación de tarifas: 60 mil jujeños no inscriptos

El 30 de septiembre vence el plazo para que los jujeños y las jujeñas se inscriban en el programa segmentación de tarifas y no pierdan los subsidios. Por eso, Mario Pizarro, secretario de Energía de Jujuy, instó a la población a anotarse.

En ese marco dijo que "más de 60 mil usuarios residenciales de Jujuy quedaron afuera. Muchos por que no ingresaron a la página y otros porque no les llegó la información. Por eso solicitamos una prórroga a Nación para poder incorporar a estos usuarios que de no hacerlo perderán el subsidio y vienen nuevas tarifas".