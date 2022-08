Segmentación de tarifas: extienden el plazo de inscripción

Casi el 40% de los hogares argentinos no se inscribió al registro para la segmentación de tarifas de luz y gas por lo que el Gobierno habría resuelto extender el plazo a partir desde este lunes hasta el 15 de agosto.

Según informó el medio nacional minutouno.com, fuentes de la Secretaría de Energía confirmaron que la nueva fecha de cierre para la inscripción de la segmentación de tarifas de luz y gas será el 15 de agosto. En este marco, detallaron que las autoridades decidieron extender el plazo de inscripción para que el 36,5% de hogares que todavía no se registró, que lo haga y no pierdan el beneficio nacional.

De un total de 13,8 millones de hogares, sólo se anotó el 63,5%, cuando las autoridades nacionales estimaron que la quita de los subsidios sólo alcanzaría al 10% de los usuarios, los de mayores ingresos. Es decir que buena parte de ese casi 40% que no se registró va a perder los subsidios de forma gradual, en 3 bimestres, pero está en condiciones de pedir conservar los subsidios.

Cabe mencionar que hasta este domingo por la noche eran 8.766.519 los usuarios que se inscribieron desde el 15 de julio. El plazo original venció el miércoles último, pero el Gobierno decidió extenderlo hasta el último día de julio para lograr que más usuarios puedan anotarse en el Registro de Acceso a los Subsidios de Energía (RASE).

Subsidios de gas y luz: ¿Cómo completar el formulario? Continúa la inscripción de segmentación de tarifas hasta el 15 de agosto

Habilitaron el formulario para aquellos que completaron mal algún dato

Por otra parte, desde las 0 horas de este lunes se encuentra habilitado el formulario para aquellos que completaron mal algún dato y deben realizar cambios. A partir del 1 de agosto se podrán realizar modificaciones en el registro en el que los usuarios solicitaron subsidios para los servicios. El formulario de rectificación de datos no tendrá fecha de cierre.

¿Qué pasa si no me inscribí?

Por otra parte, también advierten que si no se completan los datos del formulario de inscripción en este momento de apertura al registro, más adelante no podrán actualizar su situación económica, por lo que es importante anotarse al registro, aunque al día de hoy sepan que no les corresponde conservar los subsidios. El formulario al completarlo da las dos opciones: conservar subsidios o rechazarlos.

Los usuarios de la tarifa social que aún no se anotaron, serán registrados de forma automática y conservarán los subsidios. La Secretaría de Energía cruzará los datos de los usuarios de tarifa social de cada una de las 600 distribuidoras del país y verificará si alguno no completó el registro.

Sólo hará ese cruzamiento y registro masivo con los sectores que tienen la tarifa social. El resto de los hogares que no se anotaron, deberán hacerlo porque el Estado no los inscribirá de forma automática.

Rige la segmentación de tarifas

¿Cuánto es el subsidio a la generación energética?

El monto del subsidio, en promedio, es del 200%. Es decir, si un hogar hoy pierde el subsidio, su boleta se triplica por el solo hecho de no tener más la compensación que da el Estado. Para conocer con precisión cuánta plata representa en cada hogar el subsidio, hay que mirar la factura de luz (la de gas no lo tiene) y en la boleta está exactamente el valor en pesos del subsidio. Ese monto es lo que terminarán pagando -siempre que haya idéntico consumo- si pierden el beneficio.

De todas formas, el 200% de aumento por quita de subsidios no se aplicará todo junto, sino que será gradual: en los bimestres de octubre, diciembre y febrero de 2023.