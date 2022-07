Segmentación de tarifas.. Subsidios: qué sucede si no me inscribí al acabar el plazo

El gobierno cerrará este martes 26 el período de inscripción para aquellos que quieran acceder al subsidio en las facturas de luz y gas . Hasta ahora unos 3.443.386 hogares de todo el territorio nacional ya han cargado sus datos en el Registro de Acceso a los Subsidios de Energía (RASE). No obstante, todavía hay algunos usuarios que no lo han realizado.

Ante esto, quienes no lo hayan completado en la fecha estipulada, junto a aquellas personas que no tengan a mano un dispositivo móvil, computadora o acceso a Internet para completar virtualmente el formulario de la Segmentación Energética, podrán conseguir un turno para efectuar el trámite de manera presencial en las oficinas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) durante todo este mes. A partir de ese momento, de acuerdo a lo comunicado por el Gobierno, quienes no se hayan inscripto en julio perderán el subsidio tanto en la tarifa de gas como en la de luz.