La Organización Mundial de la Salud recomienda la lactancia materna "hasta los dos años o más, es decir, "no le pone un límite", aclaró y sostuvo que las leches que se venden son "mal llamadas maternizadas, porque son de fórmula".

Operación de bebé en el hospital Materno Infantil.jpg Semana de la Lactancia Materna / dentro de poco abrirán un banco de leche en el hospital Materno Infantil.

Priorizar siempre "lo natural"

En ese sentido, Claudia Castro indicó que "no hay que pensar que lo fabricado es mejor que lo natural, todos los estudios que se hicieron dicen lo contrario. Los chicos que se alimentan exclusivamente de pecho tienen más coeficiente intelectual que los que se nutren de fórmulas fabricadas. Eso es muy importante, por que hay personas que no valoran lo natural".

Por último, la directora de Maternidad habló sobre la contención que deben tener las mamás y más cuando no pueden dar leche, "necesitan un buen acompañamiento para no sufrir estrés, miedos, angustias u otros problemas de salud mental que contribuyen a que su organismo no pueda fabricarla".

"Hay muchas experiencias de madres que tienen a sus hijos internados y que se la extraen para que el pequeño pueda alimentarse", finalizó.

CLAUDIA CASTRO - Maternidad e Infancia TJ.mp4