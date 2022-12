"Yo conocí al señor porque hago castración, adopción, censos y concientizo a la población sobre el maltrato animal y la tenencia responsable", le comentó a Todo Jujuy y también remarcó que "se busca a familias responsables que tengan patio cerrado y hagan lo que corresponde respecto a sus cuidados".

perritos 22.jpg Solidaridad: perritos buscan ser adoptados.

La voluntaria destacó que por su cuenta tiene alrededor de 20 animalitos entre perritos y gatitos rescatados, y vive en el Sector B6 del barrio Alto Comedero de la capital jujeña.

En ese sentido, manifestó que "la gente no entiende que el tema de la castración es muy importante para evitar la superpoblación de animales en la vía pública".

"Muchas personas no adoptan cuando los perritos crecen y son adultos, tampoco les brindan los cuidados necesarios. Entonces me voy quedando con ellos y los rescato. Yo hago esto sola, no pertenezco a ninguna fundación y ayudo en la medida que la gente me ayuda", añadió.

Para adoptar a los perritos del barrio San Pedrito y ayudar con la tarea solidaria de Kasandra pueden comunicarse al siguiente número de teléfono: 3885755061.