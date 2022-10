La mascota tiene un tumor en la boca y no solamente precisa fondos económicos, por lo que acude a la solidaridad de la población para quienes quieran ofrecerle un hogar de tránsito. "Solo hay que cuidarlo y darle de comer, me hago cargo de los gastos veterinarios. Vive en la calle, pero es muy manso y tierno. Si no se lo ayuda, se va a morir", comentó en diálogo con TodoJujuy.com.