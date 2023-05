"Estos escritos eran la profesora de letras Inés Azbil que ya no está aquí con nosotros. Su hermana me hizo depositaria de todos sus libros y creo que a quienes más les va a servir es a aquellos alumnos y maestros de la Puna porque tal vez no les llegue el internet", mencionó Lucrecia en diálogo con Canal 4.