solidaridad 22.jpg Solidaridad en Jujuy.

Se puede donar alimentos no perecederos pero en esta colecta están buscando principalmente ropa de abrigo como ser camperones, pantalones, medias, guantes, bufandas, etc. "Necesitamos para hombres por que ellos son más los que están en la calle. Si van a donar comida es importante que sea algo que ellos puedan comer y no alimentos para cocinar como arroz o fideos", agregó.

"Hay muchas personas en situación de calle que tienen problemas de consumo y tenemos un trato particular con ellos. También articulamos con otras instituciones", finalizó.

Buscan donaciones para personas en situación de calle