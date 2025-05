Sonia, mamá de Tamara Fierro: "No pierdo la fe que mi hija esté viva"

Sonia, mamá de Tamara Fierro: "No pierdo la fe que mi hija está viva" Sonia, mamá de Tamara Fierro: “No pierdo la fe que mi hija está viva”

Confirmó que mientras los resultados no arrojen datos certeros, su hija sigue siendo buscada. “Si están rastreando los lugares, sigue la búsqueda”, y confirmó que siguen las marchas para pedir por la aparición de su hija con vida y esta tarde habrá una nueva en la localidad.

Su visión de los sospechosos

Hay cinco personas detenidas por la desaparición de Tamara, sospechadas de tener participación. Se requisó los domicilios de las últimas personas que habían tenido contacto con la joven, y se procedió al recupero de cámaras de seguridad aledañas a esos domicilios.

Sonia apuntó contra los detenidos y sus familiares. “Él hizo esto en la casa de su madre donde vivían sus tías y un montón de gente. No le importó como todo asesino, e hizo eso delante o en presencia de toda su familia”.

“Por eso para mí todos son culpables, tanto la madre, las hermanas, los cuñados, todos son culpables”, y dijo que todos le dieron versiones diferentes de la situación. “La hermana me dio una versión, la madre otra y el tipo declaró otra versión”.

Detalló que el acusado estaba arañado, mordido, con golpes y con moretones. “Si hermana me dijo que se peleó con un tipo, él declaró que se golpeó con una rama. Mienten”, lamentó y dijo que la gente de Fraile “está siendo consciente de las cosas que pasan”.

Una ciudad atemorizada por Tamara Fierro

“Muchas veces por las amenazas de esta gente, que dicen ´si vos decís esto te va a pasar esto´, muchos no quieren hablar, no quieren comprometerse”, y subrayó que hasta costó que aportaran las cámaras de seguridad de las casas.

“El pueblo se levantó. La gente no quiere que pasen estas cosas. Otra vez se reúne todo el pueblo, porque tengo entendido que este tipo hizo un montón de cosas, con un montón de víctimas con las mismas cosas que hizo con mi hija, nada más que no murieron y no denunciaron”.

Su nieta, otra preocupación

Sobre su nieta, dijo que la pequeña “está bien. Quiere estar conmigo todo el tiempo, está muy apegada a mí”, pero admitió que “preguntó en varias ocasiones por su mamá, a qué hora viene, dónde está. Le decimos que ya va a venir, se fue a comprar o se fue al hospital. Ella se conforma con esas respuestas”, dijo entre lágrimas.

“Va a sufrir mucho cuando empieza a extrañar a su mamá, porque era muy pegada a su mamá”, aclaró. “Muchas gracias a toda la gente que nos acompañó, y gracias al comisario que constantemente nos está dando novedades”, cerró.