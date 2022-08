SUBE: cómo darla de baja si la extravié o la robaron

Si encontrás la tarjeta que diste de baja, no la cargues ni la uses. Se encuentra en proceso de bloqueo y no podrás realizar reclamos.

Para saber el saldo de la tarjeta SUBE lo primero que se debe realizar es la descarga e instalación de la aplicación en el dispositivo móvil de MI SUBE.

Hay que señalar que, para poder emplearla se debe asegurar tener saldo. No obstante, se puede tener un saldo negativo hasta de cuarenta pesos argentinos. Además de consultar el saldo de la tarjeta en la aplicación, se lo puede hacer en los puntos de atención de forma presencial.

Anterior a conocer el saldo de su tarjeta SUBE, hay que realizar un registro. Para hacer el procedimiento del registro a través de la plataforma electrónica oficial se debe cumplir con los siguientes requisitos:

Documento nacional de identidad.

Pasaporte, si fuera extranjero.

Poseer la tarjeta SUBE.

Estar dentro de la República Argentina.

Poseer un e mail personal de empleo usual, donde se le enviara la confirmación de su registro.

Una vez efectuado el registro, dentro de la aplicación de puede consultar con facilidad sobre el saldo.

