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28 de octubre de 2026 - 08:54
Jujuy.

Suspendieron las clases presenciales en una escuela de Yuto por la presencia de ratas

Los padres decidieron no enviar a sus hijos a la Escuela N° 253 Provincia del Chaco. Educación activó los protocolos y los alumnos continúan con clases virtuales.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Escuela Primaria N° 253 Provincia del Chaco

Escuela Primaria N° 253 Provincia del Chaco

Las clases presenciales en la Escuela Primaria N° 253 Provincia del Chaco, ubicada en Yuto, fueron suspendidas ante la presencia de ratas en el establecimiento. La situación generó preocupación entre los padres, quienes decidieron no enviar a sus hijos hasta que se realicen las tareas de desinfección y control de plagas.

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El profesor Eugenio Quevedo, jefe administrativo de la Región V, confirmó en diálogo con C5 Cooperlib que el Ministerio de Educación ya tomó intervención y activó los protocolos correspondientes para solucionar el problema.

Qué pasó en la Escuela N° 253 de Yuto

Según explicó Quevedo, la presencia de roedores se habría detectado después de "la poda de una palmera en el establecimiento educativo". El funcionario también señaló que la Municipalidad de Yuto intervino para colaborar con la situación.

Ya tomó intervención el Ministerio, ya tiene conocimiento, ya se activaron los protocolos. Se está viendo en qué momento se va a llegar a la escuela a desinfectar, expresó. Ya tomó intervención el Ministerio, ya tiene conocimiento, ya se activaron los protocolos. Se está viendo en qué momento se va a llegar a la escuela a desinfectar, expresó.

Los padres habían solicitado de manera urgente tareas de saneamiento ambiental y control de plagas para garantizar las condiciones del establecimiento.

Los alumnos continúan con clases virtuales

Aunque las clases presenciales quedaron interrumpidas, Quevedo aclaró que las actividades educativas no fueron suspendidas por disposición del Ministerio, sino que "las familias decidieron no enviar a los estudiantes a la escuela".

Las actividades no están suspendidas, sino que los padres decidieron no mandar a sus hijos. Los chicos están tomando clases en forma virtual, así que las clases no están suspendidas, explicó. Las actividades no están suspendidas, sino que los padres decidieron no mandar a sus hijos. Los chicos están tomando clases en forma virtual, así que las clases no están suspendidas, explicó.

De esta manera, los alumnos continúan con sus actividades escolares a través de internet mientras se espera una solución al problema.

Eugenio Quevedo, profesor y jefe administrativo de la Regi&oacute;n V

Eugenio Quevedo, profesor y jefe administrativo de la Región V

Cuándo se realizará la desinfección y volverán las clases presenciales

Por el momento, no se confirmó una fecha para realizar la desinfección, debido a que deben cumplirse algunos requisitos previos. Sin embargo, Quevedo estimó que el inconveniente podría solucionarse antes del fin de semana.

Yo creo que antes de llegar al fin de semana ya estará solucionado y ya se estará viendo cuáles serán las medidas que se tomarán, indicó. Yo creo que antes de llegar al fin de semana ya estará solucionado y ya se estará viendo cuáles serán las medidas que se tomarán, indicó.

Además, adelantó que la directora, el equipo directivo y la supervisión de la institución evaluarán las condiciones para retomar las actividades presenciales con normalidad.

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