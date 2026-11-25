Terminó la obra en Alto Comedero y comienza a normalizarse el agua

El servicio de agua potable en Alto Comedero, Los Alisos y sectores cercanos comenzará a normalizarse de manera gradual después de que finalizaran los trabajos sobre el acueducto que abastece a la zona. Según informó Agua Potable de Jujuy, la obra concluyó este miércoles 25 de noviembre, alrededor de las 13.30.

La intervención se realizó sobre el acueducto de alimentación de las cisternas Sargento Cabral, una infraestructura que presentaba problemas desde hace más de 15 años y que resulta fundamental para el abastecimiento de gran parte de Alto Comedero.

La finalización de los trabajos representa un avance para los vecinos que estuvieron afectados por la interrupción del servicio. Sin embargo, esto no significa que el agua haya regresado de manera inmediata a todos los domicilios.

Cómo será la normalización del agua en Alto Comedero Tras concluir las tareas, comenzaron las maniobras de apertura y puesta en funcionamiento del acueducto. Según explicó la empresa, el procedimiento también incluye el purgado de las cañerías y la presurización de las redes de distribución, pasos necesarios para recuperar paulatinamente el suministro.

Por este motivo, el agua regresará de manera progresiva a los distintos barrios afectados y la presión podría variar durante las próximas horas. Desde Agua Potable solicitaron a los usuarios hacer un uso responsable de las reservas domiciliarias mientras se completa la recuperación del servicio. Una obra sobre el sistema que abastece a gran parte de Alto Comedero De acuerdo con la información oficial, el acueducto intervenido forma parte del sistema de abastecimiento que alcanza a prácticamente el 90% de la población de Alto Comedero. La infraestructura acumulaba problemas desde hacía más de 15 años, por lo que su reemplazo busca reducir las dificultades de suministro que se registraban en la zona. Con la obra finalizada, la prioridad inmediata es recuperar el abastecimiento y la presión habitual del agua en los domicilios de Alto Comedero, Los Alisos y sectores aledaños.

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