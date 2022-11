Las zonas afectadas son las siguientes: El Carmen - Ledesma - Palpalá - San Antonio - San Pedro - Santa Bárbara - Valle Grande - Zona baja de Doctor Manuel Belgrano y de Tilcara. Mientras que también, se desarrollarán estas condiciones en las zonas montañosas de Doctor Manuel Belgrano, Humahuaca, Tilcara y Tumbaya.

lluvias tiempo clima smn.jpg Mitad de semana con 24° y la probabilidad de tormentas eléctricas

Recomendaciones del SMN por alerta amarilla

1- No sacar la basura. Retirar objetos que impidan que el agua escurra.

2- Evitar actividades al aire libre.

3- No te refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

4- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.

5- Estar atentos ante la posible caída de granizo.

6- Informarse por las autoridades. Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

SINAGIR recomienda: ¿Qué hacer en caso de tormentas?

Tiempo en Jujuy: ¿Hasta cuándo siguen las tormentas?

Cabe destacar que el alerta anteriormente mencionado por el Servicio Meteorológico Nacional, se extenderá hasta el jueves considerando que para mañana se pronostica una máxima tan solo de 20° y una mínima que no superaría los 15°.

Durante todo el día hay 90% de probabilidad de tormentas eléctricas, como así también humedad que rondaría el 78%.

Ya para el viernes cesarían las tormentas, la máxima sería de 24° y se estima una jornada con cielo parcialmente nublado.