smn alerta.jpg Alerta que emite el Servicio Meteorológico Nacional - Tiempo en Jujuy

¿Lloverá en San Salvador?

Considerando que hoy se realizará en San Salvador la Cena Blanca 2022, adelantamos que el SMN pronostica una máxima de 34°, con cielo parcialmente nublado, y la probabilidad de precipitaciones no supera los 14%.

Para este jueves, la máxima también será de 34° pero hay gran probabilidad de tormentas eléctricas dispersas y el cielo estará mayormente nublado.

#1 Viento Zonda | #SiHayAlertaEstateAlerta

Recomendaciones por alerta amarilla

1- No sacar la basura. Retirar objetos que impidan que el agua escurra.

2- Evitar actividades al aire libre.

3- No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

4- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.

5- Estar atento ante la posible caída de granizo.

6- Informarse por las autoridades. Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.