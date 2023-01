Desastre El Servicio Meteorológico Nacional anuncia tormentas y descenso de la temperatura Twitter

Viernes inestable y con bajas temperaturas

Las condiciones para el viernes serían similares respecto a las lluvias, ya que los especialistas indican que durante todo el día habría presencia de tormentas y chubascos en la provincia. Mientras que la mínima anunciada es de 13° y la máxima no superaría los 21°.

Asimismo, para el fin de semana el tiempo en Jujuy empezaría a mejorar ya que las máximas se elevarían a 28° y las probabilidad de precipitaciones rondarían el 2%.

tormentas.jpg Anuncian tormentas para Jujuy

Recomendaciones por tormentas

1- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

2- Evitá actividades al aire libre.

3- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

4- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.

5- Estate atento ante la posible caída de granizo.

6- Informate por las autoridades.Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.