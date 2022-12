alerta smn.jpg Alerta amarilla emitida por el Servicio Meteorológico Nacional

Estas condiciones se esperan durante la tarde y noche de hoy. Puntualmente, el SMN detalla que el alerta amarilla podría contar con tormentas fuertes y estar acompañadas por ráfagas de viento, ocasional caída de granizo, importante actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo.

Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, pudiendo ser superados localmente.

Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional

1- No sacar la basura. Retirar objetos que impidan que el agua escurra.

2- Evitar actividades al aire libre.

3- No te refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

4- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.

5- Estar atento ante la posible caída de granizo.

6- Informarse por las autoridades. Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

lluvia tormenta tiempo smn.jpg Emiten alerta por tormentas intensas para gran parte de Jujuy

¿Cómo va a seguir el tiempo en Jujuy?

Teniendo en cuenta las advertencias del Servicio Meteorológico Nacional, el tiempo en Jujuy seguirá inestable hasta probablemente el viernes, ya que para mañana se estima una máxima de 23°, con chaparrones dispersos y cielo mayormente nublado en gran parte de la jornada.

Para el sábado, se anticipa una mínima de 16° y la máxima aumentaría llegando a los 27°. Para ese día los especialistas detallan cielo mayormente soleado y la probabilidad de tormentas sería tan solo de un 2%. Sin embargo, desde el domingo el tiempo en Jujuy volvería a presentar altas temperaturas pero con probables precipitaciones.