Toda la provincia de Jujuy bajo alerta por tormentas: a qué hora llovería

Alerta por tormentas en Jujuy - Imagen creada con IA
Pasadas las 8.30 de la mañana, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó el alerta portormentas para Jujuy e informó que toda la provincia se encuentra bajo advertencia. Según el organismo, estas condiciones podrían comenzar a desarrollarse a partir de la noche del 31 de diciembre.
A qué hora va a llover en Jujuy este 31 de diciembre
Según la alerta amarilla emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), desde la noche de este 31 de diciembre se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad en toda la provincia de Jujuy, algunas de ellas localmente fuertes.
Las precipitaciones podrían estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas. Además, se estiman valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, con posibilidad de superar esos niveles de manera puntual.
Hasta cuándo sigue la alerta por tormentas en Jujuy
La advertencia rige únicamente para la noche de este miércoles, ya que no hay precisiones del SMN sobre una posible extensión de la alerta para el 1 y 2 de enero. De todos modos, el pronóstico anticipa probabilidad de lluvias débiles para el jueves, que podrían comenzar durante las primeras horas de la tarde y extenderse a lo largo de la noche.