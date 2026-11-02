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2 de noviembre de 2026 - 09:11
Mundo.

Tragedia aérea en Florida: nueve muertos y un último audio

Un avión privado se estrelló en Florida y dejó nueve muertos. Se conocieron las últimas comunicaciones de los pilotos antes del impacto.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Nos vamos a estrellar: el último mensaje de los pilotos

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El accidente ocurrió alrededor de las 12:50, hora local, en el condado de Palm Beach. La aeronave, un Learjet 60, había despegado desde Austin, Texas, con destino a las Bahamas, pero terminó impactando contra el suelo y provocando una enorme explosión.

"Nos vamos a estrellar": los últimos segundos del avión

Las grabaciones difundidas por LiveATC.net permitieron reconstruir los minutos previos a la tragedia. Antes de perder el control, los pilotos habían advertido sobre la formación de hielo en la aeronave y las turbulencias que atravesaban durante el vuelo.

"Tenemos hielo ligero y transparente que es manejable y turbulencia moderada", comunicó uno de los tripulantes a los controladores aéreos.

Sin embargo, la situación empeoró rápidamente. Los pilotos solicitaron autorización para ascender en busca de mejores condiciones meteorológicas, pero el avión comenzó a descender a gran velocidad.

"Estamos descendiendo a 10.000 pies por minuto", alertó uno de los pilotos al declarar la emergencia.

Segundos después, la velocidad de caída aumentó considerablemente y la tripulación informó que estaba perdiendo el control de la aeronave.

"Nos vamos a estrellar. Se nos acaba el tiempo", fueron las últimas palabras registradas desde la cabina antes del impacto.

Los datos preliminares del vuelo indican que el avión llegó a descender a una velocidad superior a los 30.000 pies por minuto, hasta que se perdió la señal.

Nueve muertos y una investigación para determinar las causas

La aeronave cayó cerca de una zona residencial del condado de Palm Beach y provocó una gran explosión que dejó un cráter junto a una carretera.

Las autoridades estadounidenses confirmaron que las nueve personas que viajaban en el avión murieron. El impacto también obligó a evacuar preventivamente a unos 600 residentes de las inmediaciones, mientras los equipos de emergencia trabajaban en el lugar.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, describió la magnitud del accidente durante una declaración ante la prensa: "Parecía un misil cayendo y dejó un gran cráter al costado del camino".

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (NTSB) inició una investigación con la colaboración de la Administración Federal de Aviación (FAA).

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