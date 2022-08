Tránsito demorado: Doble accidente en Ruta 66

Una de las afectadas venía desde Perico con su madre, "estamos bien, eso no quita en susto, los accidente pasan, no los buscamos, pero creo que se pueden prevenir. Si bien esta ruta es muy transitada siempre hay imprudencias de los conductores, pero también por parte de las autoridades que saben que tiene que tomar medidas para hacer que no estas cosas no sucedan".

"Nosotros veníamos de Perico a San Salvador, mi camioneta quedó en cuarto lugar. No sé porque frenaron los autos, hubo una reducción de velocidad y la congestión de autos desencadenó en los choques".

"Yo suelo viajar poco, hoy llevaba a mi mamá al medico, es un horario pico, no sufrimos daños en el cuerpo ninguno de los vehículos afectados" finalizó la conductora.