Travesía Capricornio, la expedición que salió de Jujuy y llegó a Misiones

Alejandro Brown Alejandro Brown

Marcó que la idea es ayudar a “poner en valor y sobre todo dar visibilidad al Norte Grande que es una región extraordinaria de la Argentina desde el punto de vista ambiental, del punto de vista productivo, del punto de vista social, pero que en general es bastante poco conocida para los argentinos y después, por supuesto, hemos tocado en lo social”.

“Lo social es una de las características del norte grande: hay más de 1500 comunidades aborígenes de más de 20 etnias. Y eso los argentinos lo desconocen totalmente. Evidentemente el tema indígena argentino es muy importante y siempre lo hemos subestimado”.

El final de la Travesía Capricornio

Explicó que el plan es llegar entre el 10 y el 15 de septiembre a las Cataratas de Iguazú, que es el punto final del viaje. “Mi imagen que tengo en la cabeza, es un poco como la zanahoria que todos los días llevó adelante: en la pasarela con varios de los que me acompañan con las cataratas detrás”.

Con un equipo, la travesía la registran para luego plasmarla en una película. “A veces llegamos a hacer a hasta 20 personas, pero lo normal es que estamos entre unos 5 o 7 personas. Ahora estoy sólo, salvo el que me acompaña siempre es una camioneta que lleva el equipo la veo tres días: a la mañana, al mediodía y a la noche”.

Travesía Capricornio Travesía Capricornio

Destacó que en estos meses durmieron en distintos lugares y recibieron el apoyo de muchos lugareños. “En Jujuy dormíamos en casas de familias, a pesar que era mayo y estaba bastante fresco. Siempre paramos en casa de familia”.

Sobre la recorrida en bote, dijo que “durante un mes acampábamos todos los días porque no hay otro lugar donde pernoctar con la excepción del Parque Nacional el Impenetrable de Chaco, donde en dos noches paramos en esas instalaciones y después en Corrientes”.

“La mayoría de veces era en carpa, pero también en alguna estancia y algunos pueblos que pasamos parábamos en casas, un hostal o lo que hubiera disponible, pero diría que dos tercios de las noches fue en carpa. Tenemos una carpa estructural con catres y se duerme tranquilo”, agregó.

Cómo seguir la Travesía Capricornio

Resaltó que la travesía “ha sido muy rica en interacciones humanas, han sido muchas personas, más de 100 con la que hemos interactuado en estos tres meses”, recorrida que se puede seguir a través del sitio https://proyungas.org.ar/, donde publican en un mapa el trayecto y lugares que visitan con imágenes y relatos.

Embed - Travesía Capricornio | 10mo Tramo. Resumen.

“Yo mando un audio todos los días, hay fotos y demás. Los que están haciendo la filmación van largando semana por medio un reel (video corto), con algunas imágenes que han firmado y algunos comentarios cómo para mantener un poco informados a los que nos siguen”.

Comentó que lo más positivo del recorrido fue “la voluntad de su gente de salir adelante, creo que eso es algo que me reconforta. A veces me preocupa como argentino, siento que somos un país un poquito desmovilizados; como que está cada uno en su tema, preocupado por su propia supervivencia y a veces; los temas globales y colectivos cómo que no atraen tanto”.

