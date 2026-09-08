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8 de septiembre de 2026 - 09:58
Jujuy.

Tucanes en Jujuy: una experta del CONICET explica cómo proteger sus nidos

Flavia Álvarez, becaria del CONICET, explicó cómo reconocer los nidos de tucanes y pidió a los jujeños fotografiarlos sin acercarse.

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María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Tucanes en Jujuy&nbsp;

Tucanes en Jujuy 

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Flavia Álvarez, becaria doctoral del CONICET e integrante del proyecto Tucanes en mi Jujuy, explicó cómo identificar esos espacios y destacó que las fotografías tomadas por los vecinos pueden convertirse en información de gran valor para la investigación científica.

Cómo son los nidos de los tucanes

A diferencia de otras aves, los tucanes no construyen un nido visible con ramas. Buscan cavidades ubicadas principalmente en árboles grandes y antiguos.

Los tucanes anidan, por lo general, en huecos de los árboles. Tienen que ser árboles de gran porte y de un diámetro considerable para tener a una especie que es de un tamaño tan grande”, explicó Álvarez.

Esas cavidades pueden originarse naturalmente por la descomposición de la madera o haber sido realizadas anteriormente por otras especies, principalmente pájaros carpinteros.

Durante el seguimiento realizado por los investigadores, encontraron tucanes utilizando huecos en distintas especies de árboles, entre ellas pinos antiguos, sauces y eucaliptos.

Por eso, la presencia de un tucán entrando y saliendo repetidamente de una cavidad en un árbol viejo puede ser un indicio de que allí existe un nido.

Tucanes en el nido

Tucanes en el nido

Un proyecto que lleva más de cinco años

La investigación forma parte de Tucanes en mi Jujuy, una iniciativa que lleva más de cinco años estudiando cómo esta especie utiliza los espacios urbanos.

El trabajo intenta establecer cómo se desplazan los ejemplares, qué comen, cuáles son los lugares que utilizan y, especialmente, si logran reproducirse con éxito dentro de las ciudades.

No solo somos los científicos investigando, sino que también pueden participar los vecinos, las escuelas y todas las personas que observan un tucán y sencillamente quieran compartirlo con nosotros”, señaló la investigadora.

El registro ciudadano permite ampliar considerablemente el área de observación y detectar nidos que de otra manera podrían pasar inadvertidos.

No acercarse ni intentar mirar dentro del nido

Álvarez remarcó que durante la temporada reproductiva resulta fundamental mantener distancia.

No se debe intentar sacar a los animales del hueco, acercarse excesivamente ni introducir objetos o mirar directamente dentro de la cavidad. La presencia humana constante puede generar estrés y provocar que los tucanes abandonen el lugar.

Es importante que ellos se sientan seguros y que no abandonen el nido”, sostuvo.

La investigadora recordó además que el tucán es una especie protegida y remarcó la importancia de evitar cualquier acción que pueda lastimarlo o alterar su comportamiento.

Una foto puede ayudar a la investigación

El objetivo actual del proyecto es localizar la mayor cantidad posible de nidos y conocer qué características tienen los árboles elegidos por los tucanes.

Los investigadores buscan determinar qué condiciones ambientales favorecen o dificultan el éxito reproductivo de la especie.

Para colaborar no es necesario acercarse al animal. Una fotografía tomada desde una distancia prudente, acompañada por la ubicación y una pequeña descripción de lo observado, puede aportar información relevante.

Solamente con una foto, la ubicación y quizás una breve descripción de lo que vieron, nos estarían ayudando muchísimo a este proyecto”, aseguró Álvarez.

Los registros pueden enviarse a través de la página tucanesenmijujuy.com.ar, donde también se encuentra disponible una aplicación gratuita, o mediante el perfil de Instagram @tucanesenmijujuy.

Una especie que se adapta a la ciudad

Para los investigadores, la creciente presencia del tucán en sectores urbanizados abre una oportunidad para conocer mejor cómo convive la fauna silvestre con las ciudades.

Álvarez, oriunda de Cuba y residente en Jujuy desde hace más de un año gracias a una beca doctoral del CONICET, destacó además la diversidad natural de la provincia.

Mientras continúa el trabajo científico, la propuesta es sencilla: observar, fotografiar desde lejos y registrar. Cada árbol antiguo que conserve sus cavidades puede transformarse en un refugio fundamental para una de las aves más características de los paisajes jujeños.

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