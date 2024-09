Un año sin María Luz Herrera: "No sé qué hicieron con el cuerpo de mi hija"

A un año de la desaparición de María Luz Herrera en Chaco , su familia sigue pidiendo justicia y conocer qué le pasó a la joven. Su padre, Sebastián Herrera , aseguró que no tiene dudas de que se trata de un femicidio. “Pasó un año y no sé qué hicieron con el cuerpo de mi hija”.

“Es espantoso, horrible y no tengo respuestas. No sé qué hicieron con ella, dónde está”, recalcó. “La sensación es como ir a un velorio y que no se termine más. Hace un año que estoy en un velorio y no se termina el dolor”, dijo en Canal 4.