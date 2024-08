Un artista internacional llegó a Jujuy y es furor

En un vuelo durante la noche del martes, el cantante Mauro Ezequiel Lombardo Quiroga, reconocido mundialmente como Duki, aterrizó en la provincia de Jujuy. El Aeropuerto Internacional Gobernador Horacio Guzmán fue el lugar elegido por el artista, y donde aquellos que observaron su llegada, no dudaron en retratarla.

Si bien no se dio a conocer los motivos de la visita de Duki, un gran número de fanáticos aprovecharon la situación para poder tener una foto con el cantante y así guardar un recuerdo único.

duki en jujuy.jpg Foto usuario sostobogandellenoalalocura

Quién es Duki

Mauro Ezequiel Lombardo Quiroga, conocido artísticamente como Duki, es un destacado rapero y freestyler argentino, nacido el 24 de junio de 1996 en Buenos Aires. Es considerado uno de los pioneros del trap en Argentina y ha jugado un papel fundamental en la popularización de este género en toda América Latina.

Trayectoria Musical

Duki comenzó su carrera en el freestyle, participando en competencias como "El Quinto Escalón", donde ganó notoriedad. Su primer sencillo, "No vendo trap", lanzado en 2016, se convirtió en un éxito viral, acumulando más de un millón de visitas en poco tiempo. A partir de ahí, su carrera despegó rápidamente, lanzando múltiples éxitos como "Hello Cotto", "Loca" y "Goteo" en colaboración con otros artistas.A lo largo de su carrera, Duki ha colaborado con numerosos artistas y ha realizado giras exitosas, incluyendo un histórico sold out en el Estadio Santiago Bernabéu en Madrid en 2024, convirtiéndose en el primer argentino en lograrlo. Su estilo musical se caracteriza por una mezcla de rap, trap y reggaetón, lo que le ha permitido atraer a un amplio público.

Influencias y estilo

Desde joven, Duki se sintió atraído por la música y el freestyle, inspirado por otros raperos argentinos. Su habilidad para improvisar y su distintivo flow lo han destacado en la escena musical. Además, Duki ha sido reconocido por su capacidad de conectar con su audiencia a través de letras que reflejan su vida personal y sus experiencias 4.

Vida personal

Duki ha tenido relaciones sentimentales con figuras públicas, como la modelo Iara Miranda y la actriz Brenda Asnicar. También ha compartido su interés en la alquimia y el hermetismo, lo que ha influido en su arte y su vida personal.

Actualmente, Duki está en pareja con la cantante Emilia Mernes, quien también triunfa por todo el mundo.

emilia y duki.jpg

