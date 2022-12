“ Comenzó hace dos días, bastante más atrás del cementerio” , detalló Alejandro Cooke , Director de Incendios de Vegetación y Emergencias Ambientales de Jujuy. “Sabemos que no fue natural y fue iniciado por el hombre”, dijo y aclaró que están buscando a los responsables .

El funcionario indicó que trabajan con brigadistas de San Pedro para extinguirlo. “Del lado izquierdo hay un canal, y en el derecho lo trabaja la Brigada”, y lamentó porque el clima no ayuda. “Queremos extinguirlo para que no afecte más bosques”, y aseguró que no hay viviendas en riesgo.