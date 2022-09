En ese sentido, Luis, hermano de la víctima habló con Canal 4 y manifestó su tristeza ya que dentro de pocos días se cumple el primer aniversario de la muerte de este joven, "él nos dejó un vacío y un dolor en el corazón que hasta hoy no podemos superar. Fue una persona muy sencilla que se entregaba mucho por sus compañeros de la escuela. Ellos nos comentaron que ayudaba a todos sin pedir nada a cambio".

Estrellas Amarillas Jujuy.jpg Estrellas Amarillas estará en Fraile Pintado homenajeando al joven.

Sobre su muerte comentó que "fue por causas de un imprudente al volante que lo atropelló y tuvo una muerte cerebral. Después del hecho su cuerpito seguía con vida y desde el Incucai se acercaron a nosotros para decirnos sobre la posibilidad de que done sus órganos. Nosotros no sabíamos de eso, primero no estábamos de acuerdo pero decidimos que sí porque él fue muy solidario".

"Desde el cielo seguramente está contento con esta decisión y estaría muy orgulloso porque con sus órganos le salvó la vida a 7 personas. Era una persona muy sana que no tenía vicios".

Sobre el homenaje de Estrellas Amarillas, Santiago Chávez, uno de sus integrantes sostuvo que "el martes que viene vamos a estar poniendo una estrella amarilla en Fraile Pintado, porque Pablo pudo donar 7 órganos, siendo una de las personas que mayor cantidad de órganos donó en Jujuy".

