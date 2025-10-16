jueves 16 de octubre de 2025

16 de octubre de 2025 - 12:27
Tenencia responsable.

Un niño de 8 años fue mordido por un perro y sufrió heridas en el rostro

El pequeño ingresó al hospital con mordeduras en el rostro y pérdida de tejido. Está estable, aunque deberá ser sometido a una cirugía reconstructiva.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Perros potencialmente peligrosos: El humano lo hace así - Imagen ilustrativa&nbsp;

Perros potencialmente peligrosos: "El humano lo hace así" - Imagen ilustrativa 

Un niño de 8 años ingresó el pasado lunes al Hospital Materno Infantil tras ser mordido por un perro de raza pitbull en circunstancias que todavía se investigan. El hecho ocurrió el lunes por la noche y causó heridas de consideración en el rostro del menor, quien fue trasladado de urgencia al hospital local.

Fuentes médicas confirmaron que el pequeño Velásquez ingresó con una mordedura en el rostro y pérdida de tejido. Fue sometido a una “toilette quirúrgica” de la herida y actualmente se encuentra estable y con buena evolución. Los profesionales adelantaron que deberá ser reintervenido en los próximos 10 a 15 días para una cirugía plástica reconstructiva.

Hasta el momento no se conocen las circunstancias del ataque ni quién estaba al cuidado del animal. Las autoridades trabajan para establecer cómo ocurrió el hecho y si el perro pertenecía a la familia o a un vecino. La investigación continúa en curso.

Hospital Materno Infantil.
El pequeño ingresó al hospital con mordeduras en el rostro y pérdida de tejido. Está estable, aunque deberá ser sometido a una cirugía reconstructiva.

El pequeño ingresó al hospital con mordeduras en el rostro y pérdida de tejido. Está estable, aunque deberá ser sometido a una cirugía reconstructiva.

