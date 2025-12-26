viernes 26 de diciembre de 2025

26 de diciembre de 2025 - 12:23
Crecida.

Una camioneta fue arrastrada por el río en la Ruta 40

El hecho ocurrió en la Ruta Nacional 40, a la altura de Ciénega de Paicone. Los ocupantes se encuentran en buen estado de salud y fueron asistidos por vecinos.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Auto arrastrado
El hecho se registró durante las últimas horas y motivó un operativo conjunto entre la comunidad local de Misa Rumi, quienes trabajaron en el lugar para asistir a las personas involucradas y recuperar el rodado.

El río arrastró una camioneta (1)

Intervención de vecinos

Según se informó, los ocupantes del vehículo lograron salir por sus propios medios y se encuentran en buen estado de salud. Tras el incidente, fueron trasladados hasta la comunidad de Ciénega de Paicone, donde recibieron contención y resguardo.

Vecinos de la zona participaron de manera activa en las tareas iniciales de asistencia y colaboraron para retirar el vehículo del cauce del río, que presentaba un fuerte caudal producto de las lluvias registradas en la región.

Creció el río en Ciénaga de Paicone

Crecida de ríos y condiciones en la zona

La Ruta Nacional 40, en su tramo por la Puna jujeña, presenta sectores de alto riesgo durante la temporada de lluvias. El crecimiento repentino de ríos y arroyos genera complicaciones para el tránsito.

Las autoridades locales reiteraron la importancia de circular con extrema precaución y respetar las indicaciones ante cortes o desbordes, ya que las condiciones climáticas pueden cambiar en pocos minutos.

El río arrastró una camioneta (2)

  • Consultar el estado de rutas antes de iniciar el viaje.
  • Evitar cruzar ríos o badenes con caudal elevado.
  • Circular con velocidad reducida en zonas de montaña.
  • Seguir las indicaciones de personal policial y de Vialidad.
  • Informarse a través de canales oficiales ante alertas meteorológicas.

