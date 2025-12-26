Una camioneta fue arrastrada por el río en la Ruta 40

La crecida del río en la zona de Ciénega de Paicone provocó un episodio de riesgo vial en la Ruta Nacional 40 . Una camioneta que circulaba por el sector fue arrastrada por la corriente luego de intentar cruzar un tramo afectado por el aumento del caudal.

San Pedro. Violento choque entre un auto y un camión dejó dos heridos

Premiados. El Ballet Juventud Prolongada y un año histórico: "Orgullosos de representar a la provincia"

El hecho se registró durante las últimas horas y motivó un operativo conjunto entre la comunidad local de Misa Rumi, quienes trabajaron en el lugar para asistir a las personas involucradas y recuperar el rodado.

Intervención de vecinos

Según se informó, los ocupantes del vehículo lograron salir por sus propios medios y se encuentran en buen estado de salud. Tras el incidente, fueron trasladados hasta la comunidad de Ciénega de Paicone, donde recibieron contención y resguardo.

Vecinos de la zona participaron de manera activa en las tareas iniciales de asistencia y colaboraron para retirar el vehículo del cauce del río, que presentaba un fuerte caudal producto de las lluvias registradas en la región.

Creció el río en Ciénaga de Paicone

Crecida de ríos y condiciones en la zona

La Ruta Nacional 40, en su tramo por la Puna jujeña, presenta sectores de alto riesgo durante la temporada de lluvias. El crecimiento repentino de ríos y arroyos genera complicaciones para el tránsito.

Las autoridades locales reiteraron la importancia de circular con extrema precaución y respetar las indicaciones ante cortes o desbordes, ya que las condiciones climáticas pueden cambiar en pocos minutos.

El río arrastró una camioneta (2)