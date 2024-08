Una jujeña superó la depresión y a los 89 años se recibió de Educadora para la salud

Todo comenzó en noviembre de 2017, cuando decidió dar un paso más en su vida y se inscribió en la Facultad de Humanidades de la UNJu. “Deme”, como la llaman cariñosamente sus compañeros y profesores, comenzó a recorrer los pasillos de la universidad con el objetivo de seguir aprendiendo y encontrar un propósito que le devolviera las ganas de vivir. “Llegué aquí por mi salud, estuve muy enferma. Mi psicólogo me dijo que viniera y usara la universidad como una herramienta para mejorar, aunque al principio no entendía su mensaje”, comentó Demetria en una entrevista con Canal 4 de Jujuy.

Lucha contra la depresión y adaptación a la vida universitaria

Los primeros días no fueron fáciles. Demetria enfrentó una fuerte depresión durante más de 10 años, y la medicación le generaba mucho sueño durante las clases. “Al principio me dormía por la medicación, me despertaba cuando terminaba la clase por el ruido de los chicos, y corría a los más aplicados para pedirles ayuda con los apuntes”, recuerda. Sin embargo, con el tiempo, logró adaptarse al ritmo académico. “En segundo y tercer año logré agarrar el ritmo. Es lo mejor que me pasó en la vida, algo que nunca soñé. Siento que Dios me dio la fuerza para vivir todo esto”, expresó emocionada.

Diseño sin título (58).jpg La jujeña Demetria Mamaní se convirtió en un mensaje de vida y resiliencia.

El cariño y el apoyo que recibió de sus compañeros y docentes fueron fundamentales. “Defino a la universidad como mi segunda casa, porque todos, desde los profesores hasta los administrativos, me trataron con mucho respeto y cariño”, comentó. Incluso docentes ya jubilados se mantuvieron en contacto con ella, animándola a no abandonar la carrera.

Un sueño cumplido a los 89 años

Finalmente, Demetria completó su formación y comenzó los trámites para obtener su título universitario. En un emotivo video compartido por la Universidad Nacional de Jujuy, expresó su agradecimiento: “Estoy muy agradecida con todos, especialmente con mi psicólogo, el Dr. Padilla, mis compañeros y profesores. Todos serán inolvidables para mí, y siempre los llevaré en mi corazón”, dijo conmovida la nueva Educadora para la Salud.

Diseño sin título (56).jpg

Un ejemplo de que nunca es tarde para soñar

La historia de Demetria Mamaní es un recordatorio de que la edad no es un impedimento para perseguir nuestros sueños. Su trayectoria académica, que comenzó como una herramienta para mejorar su salud mental, se transformó en una fuente de inspiración para todos aquellos que creen que el tiempo ha pasado para cumplir sus deseos. Con su título en mano, Demetria inicia una nueva etapa en su vida, pero deja un legado que fortalece la conocida frase: "Nunca es tarde para cumplir tus sueños".

En su camino de lucha y superación, Demetria demostró que con perseverancia, apoyo y amor por la vida, se pueden superar las adversidades y alcanzar metas que parecen imposibles.