Así lo confirmó Farid Astorga, subsecretario de Educación a Distancia, y también explicó que "en lo que respecta a posgrado, nosotros tenemos un programa de capacitación y actualización en litio, pero ya la misma demanda de los profesionales pedía un paso más adelante, así que se está trabajando en una especialización en convenio con la Universidad Nacional de La Plata, obviamente no es un proceso sencillo".

Cursos Carreras virtuales en la UNJu.

Por su parte, María Eugenia Bernal, secretaria de Asuntos Académico, aseguró que "hemos tenido un sistema durante muchísimo tiempo presencial, nadie discutió algunas cuestiones de la presencialidad, a veces un aula magna tenía 500 alumnos, entonces tampoco es cuestión de romantizar algunas cuestiones de la presencialidad”.

“Lo que sí tiene la presencialidad es el encuentro con el otro y hay algo en la vida universitaria, sobre todo en el ingresante, por ejemplo, que necesita esa vida del pasillo de la universidad, encontrarse, armar un grupo de estudio", añadió.

Para finalizar, comentó que "esta educación a distancia que se viene no es la educación a distancia tradicional tampoco, no es esto de que está todo colgado en un aula y nunca nadie ve a un profesor, o sólo ve un video, no va a ser eso. Es a distancia pero también tiene muchas cosas de la presencialidad, algunas veces desde el encuentro virtual sincrónico, también es una forma de presencialidad“.