Vacaciones, entre las ganas de viajar y el presupuesto: qué eligen los jujeños

En el comienzo de un nuevo año siempre están las ganas de poder tener unas merecidas vacaciones dentro o fuera de la provincia, ya sea planeadas con anticipación o diagramadas a último momento. Para algunos es un lujo y para otros, un gasto necesario.

Una mujer aseguró que ya están planificadas, pero para más adelante. “ En marzo y en Brasil . Pagamos entre todos, pero no sabemos el presupuesto todavía”, y dijo que el destino elegido es “más barato que vacacionar acá en el país, y el clima está un poco mejor”.

Otro hombre afirmó que alguna salida habrá “para turistear un poco” , y señaló que el lugar elegido es “por acá, por el vecino país”, aludiendo al viaje hacia Bolivia. “Por el tema del cambio es conveniente y favorece”, subrayó.

Una jujeña marcó que tiene su visión sobre las vacaciones. “Amo Jujuy, disfruto cada vez que voy al norte, Termas de Reyes, El Carmen, Perico, todo lo que tiene Jujuy ”, pero admitió que “a veces uno tiene ganas de salir, y la playita nos tira”.

“Debido a la situación económica, dejamos un poco para adelante, para las vacaciones de julio, donde quizás mejore un poco la situación”, señaló otro hombre. “Tenemos esa expectativa, al menos por ahora”, dijo ilusionado.

Sobre el destino elegido, adelantó que buscará “un cambio, hay que innovar esta vez. Por lo menos si se puede, cambiar”, y destacó que de salir lo hará con su pareja y sus hijos. “Hay que hacer números, hay que hacer cálculos matemáticos precisos”, cerró.

Aunque Brasil es uno de los destinos turísticos más elegidos por los argentinos y varias familias jujeñas, informes advierten sobre la contaminación de sus playas y que no aptas para bañarse, lo que ya generó brotes de gastroenteritis en años anteriores.

Todos los años el medio Folha de San Pablo realiza un informe del estado de las playas de todas las costas de Brasil al inicio de la temporada. Y este verano el 70% de las playas no están aptas para bañarse. Es el nivel más alto de la última década. El escenario adverso se atribuye principalmente al elevado volumen de lluvias y a las deficiencias en el saneamiento básico.

En total, 253 playas fueron aptas para el baño en todas las mediciones realizadas desde noviembre de 2024 a octubre de 2025, equivalente al 30,2% del total. Otras 288 playas se consideraron regulares, 143 malas y 136 muy malas, según el análisis basado en normas del Consejo Nacional de Medio Ambiente de Brasil (Conama).

Bajo alto riesgo

En el estado de Santa Catarina -uno de los que más argentinos recibe-, el último informe (con datos del 28 de diciembre al 2 de enero) indica que, de los 259 puntos monitoreados por el Instituto de Medio Ambiente de Santa Catarina, 174 son aptos para el baño (67,2%).

Entre ellos figuran algunos sectores de las playas de Balneário Camboriú, Bombas, Bombinhas y Florianópolis. La cantidad de sitios aptos para bañarse disminuyó respecto de la semana pasada, cuando se había registrado un porcentaje de 75,7%.

Rio de Janeiro, otro estado con muchas playas conocidas, como Buzios, Angra do Reis, Cabo Frío y Arraial do Cabo, monitorea 291 puntos en 197 playas. En el último informe se detectaron como no aptos algunos puntos en Río de Janeiro (por ejemplo, Botafogo, y el sector de Arpoador, en Ipanema) y un punto en Buzios (la playa Armação).

En el estado de San Pablo (con sitios turísticos como Guarujá e Ilhabela), se realizan muestreos en 175 playas. El último informe indica que en 13 puntos el agua no estaba apta para el baño. La mayoría son playas muy cerca de los sectores más poblados o zonas portuarias.