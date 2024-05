Victoria Caro Moisés es la nueva representante del Colegio Martin Pescador

"CARTA ABIERTA DE LAS CANDIDATAS A REPRESENTANTE DEL COLEGIO MARTÍN PESCADOR 2024

"No hace falta que seas inteligente si ya sos una cara bonita", Cuántas veces hemos escuchado esta frase cosificadora de las mujeres?

Hoy, nos plantamos aquí las candidatas a representante para invitarlos e invitarlas a reflexionar acerca de algunos hechos o comentarios que sentimos que nos vulneran como jóvenes.

Tenemos bien en claro que dentro de esta fiesta que nos caracteriza como provincia (la FNE) existe también hace años "un certamen de belleza", y que, al participar de él, se nos va a juzgar en todo ámbito, sobre todo en nuestra imagen y en lo estético.

Tal vez algunas de estas criticas malintencionadas remarquen cosas que ni siquiera nosotras mismas tenemos en cuenta como ser: aspectos de nuestro físico, color de piel, pertenencia étnica, colegio, familia, clase social etc.

Opinarán de nosotras sin que podamos evitarlo y así, algo que es llamado una "celebración" en donde supuestamente todas veníamos a disfrutar termina disolviendo cualquier tipo de ilusión, empañada por los agravios y el maltrato al que nos someten en diversos medios.

Sabemos mejor que nadie las reglas de este juego, y aunque no pretendemos la modificación de esta tradicional fiesta, queremos invitar a todos los que forman parte de ella, a intentar cambiar la mirada y la forma en que la vivimos colectivamente.

Cómo candidatas tenemos algunos cuestionamientos sobre este certamen como, por ejemplo:

La nula representación de personas con discapacidad

Que nunca en las historias de las elecciones reinas se ha elegido a una mujer indígena con una pertenencia étnica diferente al "estereotipo convencional"

La poca diversidad en los cuerpos que se muestran y se eligen.

Entendemos que no debiera existir una única representación para toda nuestra sociedad sino incluir diversas personas que puedan representar a los "otros" con sus diferencias.

Nuestra personalidad y acciones son las que nos representan, como somos y quienes queremos ser, nuestro físico son solo cuerpos para expresión, estos no deberían ser juzgados o mal vistos, ya que por ellos podemos estar presentes aquí.

Como candidatas del 2024 queremos poner nuestro granito de arena para empezar a cambiar algo de esto.. Por eso, invitamos a todos los presentes aquí a que reflexionen, a que tomen cinco minutos de su día y decidan someter a cuestionamiento las cosas que planteamos en esta carta.

También recordarles que solo somos adolescentes de 15 a 17 años y que lo que puedan decir nos afecta, por eso es pedimos que se ahorren cualquier tipo de comentarios a opiniones. Incluso entre nosotras pedimos que en nuestra elección eso no suceda, ya que no sabemos cómo puede influir lo que decimos en la compañera de al lado (aún si no es con mala intención)

Por último, queríamos agradecer al colegio por darnos la posibilidad de manifestar todo lo que sentimos y pensamos e invitar a los otros colegios a hacer lo mismo ya que pequeños pasos dan pie a grandes revoluciones.

Atte: Las Candidatas del Colegio Martin Pescador"

