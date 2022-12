Realizarán testeos de VIH y entregarán preservativos en boliches

Asimismo comentó que "estarán desde temprano, antes de que los chicos ingresen. Si hay personas que no están en condiciones no se lo vamos a poder hacer", afirmó y señaló que los resultados se los entregarán el día lunes para guardar la confidencialidad ante un eventual positivo y que sea otro el contexto.

"Se recomienda que la persona no esté alcoholizada porque no conviene realizarlo y al no estar consciente tampoco es conveniente. No hay otra condición, simplemente está la voluntad de la persona", añadió y explicó que no hace falta presentar la documentación, "solo le tomamos los datos y el teléfono, y de esa manera le vamos a comunicar", dijo.

Preservativos Concientización sobre VIH en Jujuy. Twitter

Por último sostuvo que es una idea que vienen llevando a cabo diversas organizaciones de la sociedad civil, "y nosotros como personal de la salud quisimos sumarnos y tener esta primera experiencia. Hay una muy buena colaboración por parte de los dos boliches para que podamos estar afuera, para que podamos entrar y entregar preservativos, y también para que se pasen imágenes de concientización en las pantallas".

Dónde testearse en Jujuy

Por consultas, se solicita concurrir al Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) o ubicar el CEPAT más cercano al domicilio ingresando a este link: Ministerio de Salud. También se puede concurrir a la sede del Programa Provincial de VIH/SIDA en Alberdi 219 de la capital jujeña, teléfono 4238742 o acceder a este link: programa provincial, donde se encuentra información para la consulta permanente.

-Dónde se consigue en Jujuy el profilaxis post exposición de VIH

