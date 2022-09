Los horarios de las misas serán los siguientes:

Por la mañana: 7 y 8:30 en el campito y a las 10:30 y 12hs en el Santuario.

Por la tarde: habrá dos ceremonias más a las 18 y la última que se realiza a las 19:30. Ambas en este caso también se realizarán arriba.

Virgen de Río Blanco: llega la primera peregrinación

Recomendaciones importantes

El padre Maccagno recordó también que es importante llevar gorra, calzado cómodo, sillitas portátiles aquellos que puedan y fundamentalmente mucho líquido.

“También queremos pedirle un favor grande a la gente, uno de ellos es que no prendan velas en el ojo de la virgen. Habrá un lugar dispuesto para que las coloquen teniendo en cuenta que aún está todo muy seco y pueden producirse incendios. Y lo otro es que por favor no lleven a sus mascotas. Muchas veces sucede que se terminan perdiendo en Río Blanco y los vecinos del lugar no saben qué hacer con ellas”, pidió el padre Germán Maccagno.

Reformas y obras nuevas en el santuario de Río Blanco

Una de las novedades de este año es que quedó inaugurada una fuente de donde sale agua que está bendecida para que todos los peregrinos y fieles puedan llevarse a sus casas.

“También reformamos los baños, colocamos nueva iluminación en el predio, tanto arriba como abajo. Está todo dispuesto para que puedan disfrutar de una jornada muy especial en familia”, resaltó el párroco de Río Blanco.

Finalmente Maccagno recordó que el próximo viernes 7 de octubre se realizará la misa en Río Blanco por la mañana y luego por la tarde en San Salvador de Jujuy.

Y el último domingo de octubre que es el 30, inaugurarán un monumento en honor a la Virgen de Río Blanco y Paypaya y a Pedro Ortiz de Zárate, el recientemente beato jujeño.