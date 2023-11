También conocida como la "Hormiguita Viajera", la narradora estará en nuestra provincia en la última semana de noviembre para repartir más de 30 cajas de material didáctico y educativo a escuelas y bibliotecas, movida solidaria que ya hizo con anterioridad.

En la colecta de libros, colaboraron familiares, amigos, colegas y hasta colegios de la zona. Además también traerá indumentaria que recibió por parte de distintas donaciones. "Mi lema es que los libros lleguen a todas partes y trabajo para que eso se concrete”.

Libros para el verano Vive en Buenos Aires y donará libros para escuelas de Jujuy

En sus anteriores visitas a Jujuy con los donativos, lograron que se pudiera fundar una biblioteca. “Quiero que las bibliotecas no sean consideradas como espacios para adultos, sagrados o solemnes, sino que tengan vida", indicó.

Graciela además se encargará de narrar y compartir rondas de cuentos con los chicos que viven en las distintas comunidades, "con realidades totalmente distintas a las que se ven en Buenos Aires", detalló sobre la acción solidaria.

"Yo viví 13 años en La Quiaca y no tenía acceso a una librería porque no existía, solamente había una biblioteca con libros no tan actualizados. Me emociona mucho y me gusta hacer esta actividad porque saben que alguien piensa en ellos", finalizó.

Lectura, un hábito infrecuente

El último informe de ´Argentinos por la Educación´ marcó que 6 de cada 10 alumnos vulnerables no alcanzan el nivel mínimo de lectura en tercer grado de primaria. En Argentina, el 61,5% de los alumnos de menor nivel socioeconómico se ubica en el nivel I (el más bajo) en la prueba internacional ERCE de lectura de 3er grado.

Entre los alumnos de mayores recursos, el 26,3% queda en ese nivel. En el país, como en América Latina, el aprendizaje de lectura se asocia con el nivel socioeconómico de los estudiantes.

Al leer textos adecuados a su edad, los alumnos en el nivel I no son capaces de localizar información o relaciones presentadas literalmente y realizar inferencias a partir de información sugerida, destacada o reiterada.