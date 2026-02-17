Vuelta a casa tras el Carnaval: cuál es el estado de las rutas este martes 17 de febrero

Estado de las rutas en Jujuy.

Con el cierre de los festejos de Carnaval, muchos jujeños regresan desde el norte de la provincia hacia la capital y distintas localidades. La Policía de Jujuy difundió este martes 17 de febrero de 2026 el estado de transitabilidad de rutas y recomendó máxima precaución para evitar siniestros viales durante el retorno.

¡Atención! Demoras en Ruta 9 para subir a la Quebrada por el Carnaval: largas filas desde Yala

Carnaval. Choque en cadena sobre Ruta 9 en León provocó demoras: el tránsito fue normalizado tras varias horas

Según el parte de la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial, estas son las rutas con circulación habilitada, pero con precaución :

RN 52: km 158, 165 y 178 (acumulación de sedimento sobre la calzada).

RN 40: entre El Cañadón y Paccione.

RP 20: entre Los Blancos y La Escalera.

RP 35: desde Arroyo Seco hasta el pie de la cuesta, altura Finca Calla Huasi.

RP 7: entre Los Casas Coloradas y San Juan de Misa Rumi.

Estado de las rutas en Jujuy.

RP 5: entre Santa Catalina y Cieneguilla, transitable con precaución.

RP 67: transitable con precaución.

RP 64: transitable con precaución.

RP 65: transitable con precaución.

RN 40: entre Orosmayo y Cusi Cusi, transitable con precaución.

RN 40: desde Susques hasta Puesto Sey.

RN 52 km 50: altura Paraje Ronqui Angosto (reparación de calzada).

RN 34 km 1159: acceso norte a San Pedro (desvío transitorio por obra de duplicación de calzada).

RN 34: entre RP 43 y RP 61, altura Manantiales (desvío transitorio, circular con máxima precaución).

RN 52: desde Salinas Grandes hasta empalme RP 70 (presencia de baches por tramos).

Las autoridades pidieron respetar velocidades, mantener distancia, evitar maniobras imprudentes y planificar el viaje con paradas de descanso, ya que se espera un alto flujo vehicular por el regreso del Carnaval.

Paso de Jama: anuncian cierre preventivo

Paso de Jama habilitado en ambos sentidos (Archivo) Paso de Jama habilitado (Archivo)

El Paso de Jama tendrá un cierre preventivo este martes 17 de febrero de 2026, según el aviso difundido a las 10:50 hs. La medida indica que el tránsito quedará inhabilitado a partir de las 16:00 hs para todo tipo de vehículos.

De acuerdo a la información oficial, el cierre se aplica de manera preventiva y afecta la circulación en el paso fronterizo, por lo que se recomienda no emprender viaje hacia la zona si se tenía previsto cruzar durante la tarde.

La advertencia incluye a vehículos particulares, transporte de pasajeros y cargas, ya que el corte se dispone sin excepciones desde el horario informado.

La medida responde a que se esperan tormentas eléctricas en la cordillera, un escenario que puede comprometer la seguridad vial y el funcionamiento del complejo, especialmente por la exposición en zonas de altura.

En este contexto, las autoridades aconsejaron reprogramar traslados, consultar actualizaciones oficiales y evitar quedar varados en ruta.