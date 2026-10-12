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12 de octubre de 2026 - 19:26
Jujuy.

Zoonosis: el quirófano móvil recorrerá distintos barrios de Jujuy y habrá un operativo animal

La Dirección de Zoonosis anunció el cronograma del 13 al 16 de octubre, con castraciones, vacunación y otros servicios para mascotas.

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María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Quirófano móvil para castraciones

Quirófano móvil para castraciones

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy dio a conocer el cronograma de actividades de la Dirección de Zoonosis para la semana del martes 13 al viernes 16 de octubre. Habrá atención en distintos sectores de la ciudad y un operativo especial con servicios destinados al cuidado y la salud de las mascotas.

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Dónde estará el quirófano móvil

El cronograma comenzará este martes 13 de octubre, desde las 8, en el CPV Combate, ubicado en la manzana AP2, lote 43, del barrio 47 Hectáreas.

El miércoles 14, a partir de las 14, los servicios se brindarán en el CIC Che Guevara, situado en la manzana 1, lote 1, del barrio Che Guevara.

En tanto, el jueves 15, desde las 14, el quirófano móvil se instalará en la Delegación Municipal de Reyes.

Operativo de bienestar animal en el barrio 8 de Marzo

Las actividades finalizarán el viernes 16 de octubre con un Operativo de Bienestar Animal en el barrio 8 de Marzo. La jornada se desarrollará de 8 a 11 en la manzana 18, lote 1, sobre calle La Mendieta.

Durante el operativo, los vecinos podrán acceder a distintos servicios destinados a la salud y el cuidado de sus mascotas.

Qué servicios se brindarán

La atención incluirá castraciones con turno previo, desparasitación, vacunación y registro de mascotas.

Además, se instalará un stand informativo para recibir denuncias por maltrato animal.

Promueven la tenencia responsable de mascotas

Estas iniciativas forman parte de las acciones impulsadas por el municipio para promover la tenencia responsable de animales y acercar los servicios de salud veterinaria a los distintos barrios de San Salvador de Jujuy.

Se recomienda a los vecinos tener en cuenta los días, horarios y lugares previstos para organizar la atención de sus mascotas.

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