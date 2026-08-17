Zoonosis anunció el cronograma del quirófano móvil para esta semana

La Dirección de Zoonosis de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy dio a conocer el cronograma de atención del Quirófano Externo Municipal, que recorrerá distintos barrios de la ciudad durante la próxima semana.
Quirófano externo de Zoonosis
Atención veterinaria en los barrios
Las jornadas tienen como objetivo acercar los servicios de atención y cuidado de los animales a distintos sectores de San Salvador de Jujuy, facilitando el acceso de los vecinos a las prestaciones de Zoonosis.
El cronograma contempla actividades en diferentes puntos de la ciudad, con días y horarios específicos.
- Martes 18: de 8 a 14 horas, en el CIC Che Guevara, ubicado en barrio Che Guevara, Manzana 1, Lote 1.
- Miércoles 19: desde las 8 horas, en barrio 13 de Julio, en Miguel Cané y 10 de Junio, Polideportivo.
- Jueves 20: desde las 14 horas, en la Delegación Municipal de Reyes.
- Viernes 21: desde las 8 horas, nuevamente en barrio 13 de Julio, en Miguel Cané y 10 de Junio, Polideportivo.
¿Por qué es importante vacunar y castrar a los animales?
La vacunación es fundamental para prevenir enfermedades que pueden afectar gravemente a perros y gatos, además de reducir el riesgo de transmisión de algunas patologías a las personas. Mantener al día el calendario de vacunas contribuye a proteger tanto a los animales como a la comunidad.
Por su parte, la castración es una herramienta clave para la tenencia responsable, ya que permite prevenir camadas no planificadas y contribuir a reducir la cantidad de animales en situación de abandono. Además, puede disminuir determinados riesgos de salud y modificar algunas conductas asociadas al apareamiento.
Ambas medidas forman parte del cuidado responsable de los animales y ayudan a promover una convivencia más segura y saludable.
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