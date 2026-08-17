Zoonosis anunció el cronograma del quirófano móvil para esta semana

Campaña de castración de mascotas en San Salvador de Jujuy: así será el nuevo cronograma

La Dirección de Zoonosis de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy dio a conocer el cronograma de atención del Quirófano Externo Municipal, que recorrerá distintos barrios de la ciudad durante la próxima semana.

Zoonosis El quirófano móvil para castraciones estará en Malvinas y las 150 Hectáreas

Las jornadas tienen como objetivo acercar los servicios de atención y cuidado de los animales a distintos sectores de San Salvador de Jujuy, facilitando el acceso de los vecinos a las prestaciones de Zoonosis.

El cronograma contempla actividades en diferentes puntos de la ciudad, con días y horarios específicos.

Martes 18: de 8 a 14 horas, en el CIC Che Guevara, ubicado en barrio Che Guevara, Manzana 1, Lote 1.

de 8 a 14 horas, en el CIC Che Guevara, ubicado en barrio Che Guevara, Manzana 1, Lote 1. Miércoles 19: desde las 8 horas, en barrio 13 de Julio, en Miguel Cané y 10 de Junio, Polideportivo.

desde las 8 horas, en barrio 13 de Julio, en Miguel Cané y 10 de Junio, Polideportivo. Jueves 20: desde las 14 horas, en la Delegación Municipal de Reyes.

desde las 14 horas, en la Delegación Municipal de Reyes. Viernes 21: desde las 8 horas, nuevamente en barrio 13 de Julio, en Miguel Cané y 10 de Junio, Polideportivo.

¿Por qué es importante vacunar y castrar a los animales?

La vacunación es fundamental para prevenir enfermedades que pueden afectar gravemente a perros y gatos, además de reducir el riesgo de transmisión de algunas patologías a las personas. Mantener al día el calendario de vacunas contribuye a proteger tanto a los animales como a la comunidad.

Por su parte, la castración es una herramienta clave para la tenencia responsable, ya que permite prevenir camadas no planificadas y contribuir a reducir la cantidad de animales en situación de abandono. Además, puede disminuir determinados riesgos de salud y modificar algunas conductas asociadas al apareamiento.

Ambas medidas forman parte del cuidado responsable de los animales y ayudan a promover una convivencia más segura y saludable.