Vacunación y quirófano móvil en Alto Comedero y General Arias: cuándo y dónde

Sigue la campaña de vacunación de mascotas en San Salvador de Jujuy

Durante esta semana continua en los barrios Alto Comedero y General Arias el cronograma de actividades que incluye vacunación, registro de mascotas y cirugías , que organiza la Municipalidad de San Salvador de Jujuy a través de la Dirección de Zoonosis.

Jujuy. Alto Comedero: detuvieron a un hombre por agredir a su pareja e intentar llevársela por la fuerza

Preocupación. Mascotas extraviadas por la pirotecnia: algunos casos reportados en Jujuy tras las fiestas

Los operativos para el cuidado y tenencia responsables de mascotas, proseguirán este jueves 22 en Alto Comedero y viernes 23 en el barrio General Arias con horarios establecidos y requisitos para llevar a los animales.

Jueves en Alto Comedero

Será en el sector B6, a través del quirófano móvil con atención desde las 14 horas en Avenida Marina Vilte 1263. En esa misma ubicación, el equipo de Zoonosis realizará tareas de vacunación y registro de mascotas en el horario comprendido entre las 14 y 17 horas.

El viernes 23, el cronograma se llevará a cabo en dos puntos de la ciudad con servicios específicos en cada uno de ellos: el quirófano móvil se trasladará al CIC Che Guevara (Manzana 1, lote 1 – barrio Alto Comedero) a partir de las 14:00 horas.

San Salvador de Jujuy: dónde será esta semana la castración, vacunación y registro de mascotas San Salvador de Jujuy: vacunación y registro de mascotas en Alto Comedero y General Arias

En tanto el trabajo que busca cuidar a las mascotas y facilitarles el control y cuidado a los vecinos, seguirá con la vacunación y registro de mascotas, pero esta vez se instalará en calle Alberti 643 del barrio General Arias, entre las 15 y 18 horas.

Requisitos para llevar a las mascotas

Es obligatorio que las mascotas utilicen correa mascotas y, en el caso de razas de gran porte, el correspondiente bozal. Solicitaron la colaboración de la ciudadanía para seguir estrictamente las recomendaciones del personal para garantizar la seguridad y el orden durante la actividad.