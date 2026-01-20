Le robaron en Alto Comedero, detuvieron al sospechoso pero quedó libre: "No tenía la moto y lo largaron"

Una familia de Alto Comedero denunció el robo de su moto en plena tarde y aseguró que, a pesar de aportar datos, cámaras y una dirección concreta, el sospechoso detenido fue liberado porque el vehículo no apareció.

El episodio ocurrió el martes 23 de diciembre entre las 16:00 y las 16:30 en la zona de 78 Viviendas, Alto Comedero, frente a la Escuela Los Mineros. Según relató la familia, el ladrón llegó en un auto, descendió con casco y actuó en segundos.

“El que se bajó a robar la moto bajó con casco, cableó y se la llevó en las narices de mi hija” , contó Elba Figueredo , dueña del vehículo. De acuerdo a su testimonio, el robo habría estado planificado. La familia sostiene que los ladrones “vieron movimientos previos” y aprovecharon que la casa quedó momentáneamente sin adultos.

“Para mí estuvieron mirando. Vieron cuándo salió mi hermano, vieron que mi hija quedó sola y en ese momento entraron a comprar para distraerla”, aseguró Elba.

Vecinos aportaron cámaras, datos y dirección

Tras el robo, la familia inició por su cuenta una búsqueda de información. A través de redes sociales y grupos barriales, consiguieron datos que vinculaban al presunto autor con una dirección concreta. “Gente de Facebook me habló muchísimo, me dieron detalles, me dieron nombre, me dieron dirección. Yo fui a verificar todo y presenté todo en la Brigada”, afirmó Figueredo.

Con esos elementos, la investigación avanzó y se produjo una detención. “Hasta lo detuvieron el 31, pero después lo largaron”, denunció

Robo de una moto en Alto Comedero: el detenido quedó libre

Según la familia, el sospechoso recuperó la libertad porque no encontraron la moto que había sido robada. “Nos dijeron que como no tenía la moto, no podían retenerlo”, sostuvo la mujer, quien remarcó que “hay patente, fotos del auto, cámaras y hasta la dirección” donde habría sido llevado el vehículo.

El vehículo sigue sin aparecer

La moto continúa desaparecida y el caso ahora depende de nuevas medidas para dar con el vehículo. Según Figueredo, el ladrón escapó con la moto incluso sin levantar la pata lateral. “Salió rameando con la patita puesta. Mi hija llegó a escucharlo arrancar, tiró las chinelas y salió, pero no lo alcanzó”, relató.

La familia insiste en que la investigación debe continuar. “Tenemos todo, patente, videos, dirección, el auto donde llegaron. Pero como no encontraron la moto, lo largaron”, reiteró.