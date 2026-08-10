El quirófano móvil de Zoonosis llega a los barrios: cronograma de esta semana

El Quirófano Externo de la Dirección de Zoonosis recorrerá esta semana los barrios Huaico y Che Guevara de San Salvador de Jujuy, con jornadas destinadas a acercar los servicios de atención y castración de mascotas a los vecinos.

Más atención. Inauguraron el segundo Centro Modelo de Zoonosis municipal en Alto Comedero

Mascotas. Traslado temporal del Centro de Zoonosis de capital: en qué sector estará

Las actividades se desarrollarán entre el lunes 10 y el jueves 13 de agosto, con diferentes horarios y puntos de atención según cada barrio.

Este lunes 10 y martes 11 de agosto , el operativo estará instalado desde las 14 horas en el CAM Marcelino Musto , ubicado en avenida Bolivia y calle Tuyutí, en el barrio Huaico.

Campaña de castración de mascotas en San Salvador de Jujuy: así será el nuevo cronograma

Luego, el miércoles 12 y jueves 13 , la atención se trasladará al CIC Che Guevara , ubicado en Manzana 1, Lote 1, del barrio Che Guevara. En ambas jornadas, las actividades comenzarán a las 8 horas .

Qué requisitos deben cumplir las mascotas para ser castradas

Desde Zoonosis informaron que los animales deberán tener entre 6 meses y 8 años de edad y contar con el certificado de vacunación antirrábica vigente. La vacuna deberá haber sido colocada con al menos 10 días de anticipación.

Además, las mascotas no podrán encontrarse en período de celo ni dentro de los 30 días posteriores. Tampoco podrán estar preñadas y, en caso de haber tenido cría, deberán haber transcurrido al menos 45 días desde el parto.

Antes de la cirugía deberán cumplir un ayuno de 24 horas para alimentos sólidos y de 12 horas para líquidos. También deberán encontrarse limpias y libres de pulgas, piojos y garrapatas.

Al momento de concurrir, el propietario tendrá que llevar dos sábanas limpias y una hojita de afeitar tipo Gillette o similar.

Previo a cada intervención, los profesionales realizarán una evaluación clínica del animal para determinar si se encuentra en condiciones de ser sometido a la cirugía.