domingo 26 de abril de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
26 de abril de 2026 - 19:16
Jujuy.

Kinesiólogos de Jujuy buscan actualizar las prestaciones cubiertas por el ISJ

El Instituto de Seguros de Jujuy mantuvo una reunión con autoridades del Colegio de Kinesiólogos para revisar el nomenclador e incorporar nuevas prácticas profesionales.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
El ISJ avanza en una actualización clave para las prestaciones de kinesiología.

El ISJ avanza en una actualización clave para las prestaciones de kinesiología.

El Instituto de Seguros de Jujuy y el Colegio de Kinesiólogos mantuvieron una reunión para avanzar en la actualización del nomenclador de prestaciones, una herramienta clave para ordenar qué prácticas están reconocidas y cómo se brindan dentro del sistema de cobertura.

Lee además
acuerdo con el isj: no podemos llegar a medidas de fuerza que afectan a 190 mil afiliados
Jujuy.

Acuerdo con el ISJ: "No podemos llegar a medidas de fuerza que afectan a 190 mil afiliados"
Institutode Seguros de Jujuy (ISJ) 
Jujuy.

Consultas médicas del ISJ: cuándo se acredita el pago de la primera quincena

El encuentro fue encabezado por el presidente del ISJ, David Arias, y el titular del Colegio de Kinesiólogos, Atilio Cachizumba. Según se informó oficialmente, el objetivo fue abordar una agenda común vinculada al ejercicio profesional y a las necesidades actuales del sector.

reunión entre ISJ y kinesiologos

Buscan incorporar nuevas prácticas kinesiológicas

Uno de los puntos centrales de la reunión fue la actualización del nomenclador, con la intención de incorporar nuevas prácticas relacionadas con la actividad profesional de los kinesiólogos.

Kinesiólogos .jpg
Kinesiólogos (foto ilustrativa)

Kinesiólogos (foto ilustrativa)

Este tipo de revisión resulta importante porque permite adecuar las prestaciones a los cambios en los tratamientos, las demandas de los pacientes y la evolución del trabajo profesional. También puede impactar en la forma en que los afiliados acceden a determinadas prácticas dentro de la obra social.

Qué implica para los afiliados del ISJ

Aunque todavía no se informaron detalles específicos sobre qué nuevas prácticas podrían incorporarse, el avance en la actualización del nomenclador apunta a mejorar la calidad de las prestaciones para los afiliados del Instituto de Seguros de Jujuy.

Desde el organismo destacaron la predisposición del Colegio de Kinesiólogos para sostener el diálogo y trabajar en una agenda que permita fortalecer la atención. También se remarcó que los pagos a los profesionales se encuentran al día, un aspecto señalado como parte del vínculo institucional entre ambas partes.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Acuerdo con el ISJ: "No podemos llegar a medidas de fuerza que afectan a 190 mil afiliados"

Consultas médicas del ISJ: cuándo se acredita el pago de la primera quincena

Día Grande de Jujuy: se realiza la recreación de la Batalla de León de 1821

Amenaza de tiroteo en Jujuy: entra en vigencia el nuevo régimen de uso de celulares en escuelas

La Quiaca: un colectivo atropelló a un rebaño de ovejas que se cruzó de forma repentina

Lo que se lee ahora
 “Sabores de la Puna Tusqueña”, gran iniciativa de estudiantes de Cochinoca. video
Jujuy.

Estudiantes de la Puna buscan llevar sus sabores regionales a la capital jujeña y a todo el país

Por  Federico Franco

Las más leídas

A qué hora pelea Flor Vigna hoy por Netflix contra Alana Flores
Deportes.

A qué hora pelea Flor Vigna hoy por Netflix contra Alana Flores

 “Sabores de la Puna Tusqueña”, gran iniciativa de estudiantes de Cochinoca. video
Jujuy.

Estudiantes de la Puna buscan llevar sus sabores regionales a la capital jujeña y a todo el país

Amenaza de tiroteo en Jujuy: dede hoy rige el uso de celulares en las escuelas
Jujuy.

Amenaza de tiroteo en Jujuy: entra en vigencia el nuevo régimen de uso de celulares en escuelas

Buen empate de Gimnasia de Jujuy en Rafaela. 
Deportes.

Gimnasia de Jujuy rescató un valioso punto en Rafaela y sigue arriba

Nueva polémica alimentaria: después de la carne de burro, llega la leche de burra
País.

Nueva polémica alimentaria: después de la carne de burro, llega la leche de burra

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel