Kinesiólogos de Jujuy buscan actualizar las prestaciones cubiertas por el ISJ

El Instituto de Seguros de Jujuy y el Colegio de Kinesiólogos mantuvieron una reunión para avanzar en la actualización del nomenclador de prestaciones, una herramienta clave para ordenar qué prácticas están reconocidas y cómo se brindan dentro del sistema de cobertura.
El encuentro fue encabezado por el presidente del ISJ, David Arias, y el titular del Colegio de Kinesiólogos, Atilio Cachizumba. Según se informó oficialmente, el objetivo fue abordar una agenda común vinculada al ejercicio profesional y a las necesidades actuales del sector.
reunión entre ISJ y kinesiologos
Buscan incorporar nuevas prácticas kinesiológicas
Uno de los puntos centrales de la reunión fue la actualización del nomenclador, con la intención de incorporar nuevas prácticas relacionadas con la actividad profesional de los kinesiólogos.
Kinesiólogos .jpg
Kinesiólogos (foto ilustrativa)
Este tipo de revisión resulta importante porque permite adecuar las prestaciones a los cambios en los tratamientos, las demandas de los pacientes y la evolución del trabajo profesional. También puede impactar en la forma en que los afiliados acceden a determinadas prácticas dentro de la obra social.
Qué implica para los afiliados del ISJ
Aunque todavía no se informaron detalles específicos sobre qué nuevas prácticas podrían incorporarse, el avance en la actualización del nomenclador apunta a mejorar la calidad de las prestaciones para los afiliados del Instituto de Seguros de Jujuy.
Desde el organismo destacaron la predisposición del Colegio de Kinesiólogos para sostener el diálogo y trabajar en una agenda que permita fortalecer la atención. También se remarcó que los pagos a los profesionales se encuentran al día, un aspecto señalado como parte del vínculo institucional entre ambas partes.
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.