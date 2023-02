¿La esposa de Joe Biden le dio un beso a la pareja de la vicepresidente?

Esa situación es la que dejó lo que a simple vista puede parecerse a un beso en la boca, aunque hay quienes indican que no necesariamente lo fue. Entre quienes observaron la situación de cerca no parece haberlos sorprendido ese beso.

El video no paró de difundirse a través de las redes sociales, puntualmente en Twitter, luego de que el presidente Biden brinde su discurso en el Estado de la Unión que lleva adelante cada año en el Congreso. Allí, el líder del partido demócrata realizó un repaso sobre los logros obtenidos y anunció una serie de medidas económicas y sociales.

Los comentarios del beso en las redes

"No fue el la boca, cerquita sí, por lo rápido de la situación...", comentó uno de los usuarios que compartió el video de la transmisión que hicieron canales de TV nacionales.

"Mis ojos no lo pueden creer", agregó otra usuaria de Twitter. "Es bueno ver a una Primera Dama que estaba feliz de estar allí", aportó otra cuenta.

Otros cibernautas defendieron el episodio al señalar que se trata de una costumbre. "El hecho de que la práctica de los besos platónicos no te resulte familiar no significa que no sea común en otros lugares. 'El beso de labios platónico' se encuentra en culturas de todo el mundo, entre amigos, familiares y, a veces, incluso entre extraños como una forma de saludo", comentó un usuario.

No fue la primera Noportunidad que Jill Biden atraviesa una situación parecida en público. La anterior había sucedido en el año 2016 durante una visita del ex CEO de Amazon Jeff Bezos a la Casa Blanca: las cámaras de TV registraron ahí un "extraño beso" entre los dos. No obstante, en base a lo informado por el Huffington Post, solo se había tratado de un beso en la mejilla pero tomado desde un ángulo que llamó la atención.