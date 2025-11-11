martes 11 de noviembre de 2025

11 de noviembre de 2025 - 21:22
San Luis

La historia milenaria que esconde este pueblo de San Luis lo hace una parada obligada del norte

San Luis guarda un lugar lleno de pasado y encanto, acompañado por escenarios naturales imponentes que conquistan a quienes lo descubren.

Por  viajes Todo Jujuy
Inti Huasi se encuentra en la provincia de San Luis.

Cuando se piensa en hacer turismo en Argentina, lo primero que suele venir a la mente son los escenarios naturales o las propuestas para unas escapadas de aventura. Sin embargo, el país también alberga numerosos destinos con un profundo valor histórico. En ese sentido, San Luis se ha consolidado como un lugar del norte que cada vez atrae a más visitantes.

La provincia fue ganando protagonismo en un terreno donde antes no figuraba entre las elecciones principales. Dentro de su territorio, se encuentra una ciudad repleta de relatos y panoramas únicos, capaz de cautivar a cualquier viajero.

La historia milenaria que esconde este pueblo de San Luis lo hace una parada obligada.

Dónde se ubica Inti Huasi

Inti Huasi está ubicado en la provincia de San Luis, dentro del departamento Coronel Pringles, a unos 20 kilómetros al noroeste de La Carolina. Este yacimiento arqueológico se levanta a una altitud cercana a los 1700 metros sobre el nivel del mar, ofreciendo una panorámica imponente de las sierras centrales que dominan la región.

El nombre, que en quechua significa “Casa del Sol”, fue incorporado tiempo después, ya que la cultura originaria del lugar no pertenecía a ese grupo lingüístico.

Escapadas: ¿Qué se puede hacer en Inti Huasi?

Explorar la gruta y su entorno es la primera gran vivencia del recorrido: pasarelas de madera atraviesan la caverna de origen volcánico, ofreciendo la posibilidad de observar su estructura, conocer su historia geológica y caminar en silencio entre formaciones rocosas milenarias.

El destino de San Luis con una historia milenaria que sí o sí tenés que conocer estas vacaciones.

El sitio también cuenta con exhibiciones que presentan réplicas de herramientas y objetos —como puntas de flecha, morteros y vasijas— vinculados a la cultura Ayampitín, cuyos rastros más antiguos se remontan a aproximadamente el año 6000 a.C.

En los alrededores de la gruta, se extienden caminos que ascienden hasta los miradores del cerro Sololosta, desde donde es posible apreciar vistas amplias del valle y de las sierras puntanas. En esa zona, la selva serrana y la flora autóctona conforman un paisaje singular, muy distinto al de los destinos costeros más tradicionales.

Además, el sitio ofrece recorridos guiados y talleres de interpretación arqueológica, pensados para viajeros interesados en combinar aprendizaje, exploración y contacto con la historia dentro de una experiencia turística distinta.

La propuesta culinaria y cultural agrega una dimensión especial al recorrido. En la ruta que conduce a Inti Huasi se encuentra la villa de La Carolina, un pintoresco poblado donde es posible saborear comidas típicas serranas, como locro con trigo, empanadas de vara o quesos de cabra artesanales.

San Luis y un lugar que deja enamorado a sus visitantes.

Durante la visita al yacimiento arqueológico, muchos viajeros aprovechan para detenerse en pequeños paradores rurales, donde se ofrecen dulces caseros de chañar, vinos de altura de bodegas locales y cafés con vista a las montañas. Todo esto convierte la travesía en una experiencia sensorial completa, que combina historia, naturaleza y sabores regionales.

Cómo ir hasta Inti Huasi

Desde la capital de San Luis, el acceso a Inti Huasi es sencillo: se puede recorrer la Ruta Provincial 1 hasta Villa Mercedes y continuar por la Ruta 20 rumbo a La Carolina. El trayecto, de una hora y media en auto, atraviesa paisajes serranos con bosques de tala y suaves elevaciones. Al llegar al pueblo, basta con tomar el camino de montaña señalizado que conduce directamente a la gruta, transitable con vehículos comunes.

Para quienes llegan desde otras provincias, la opción más cómoda es volar al aeropuerto de San Luis y desde allí alquilar un auto o tomar un transporte hacia La Carolina, punto de partida hacia el sitio arqueológico. También hay servicios de ómnibus que conectan ambos destinos dos veces por semana (martes y jueves), desde donde taxis locales completan el recorrido hasta la entrada de Inti Huasi.

